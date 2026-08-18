“Estamos preparados”, dice ministra de Salud sobre huelga de médicos

Los médicos anunciaron una huelga cuyo inicio está previsto para este lunes 24 de agosto hasta el viernes 28. Al respecto, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que la cartera sanitaria mantuvo una participación activa en las mesas tripartitas de negociación.

Además, aseguró que la institución ya cumplió con unos compromisos para el sector, como la implementación de la carga horaria universal de 12 horas semanales y el pago de un beneficio adicional a los médicos terapistas.

En lo que refiere a las exigencias para un reajuste salarial, Barán alegó “eso no me corresponde a mí como ministra”, pero de igual manera sostuvo que se seguirá trabajando para “transformar el sistema de salud”. “La lucha tiene que ir a otro estamento donde nosotros no tenemos ese poder de decisión”, argumentó.

Como parte de su idea, puntualizó que se avanza en la “estabilidad laboral” mediante el proceso de desprecarización para más de 2.000 profesionales que concursaron, al igual que futuras contrataciones para nuevos hospitales.

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Servicios garantizados durante huelga

En cuanto a la operatividad del sistema de salud durante la medida de fuerza de los médicos, Barán aseveró que “estamos preparados” y confirmó que la asistencia de urgencias no estaría en riesgo.

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Con esto, garantizó el funcionamiento de todas las unidades de urgencias, salas de terapia intensiva y cirugías de emergencia.

“No es la primera huelga que se hace, históricamente, siempre hubo en diferentes gobiernos y épocas. Como Salud, estamos preparados”, agregó.

Por otra parte, la ministra también se refirió a las acciones preventivas frente al fenómeno climatológico El Niño y sobre el punto señaló que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y las Fuerzas Armadas para ejecutar planes de de asistencia o evacuación, según sean necesarios.

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