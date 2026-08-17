Sindicato Nacional de Médicos ratifica huelga general tras reunión fallida con el Gobierno

Según explicó la secretaria general del gremio, Dra. Rosana González, las autoridades sanitarias se presentaron al encuentro sin propuestas concretas ni margen de negociación, argumentando que cualquier compromiso presupuestario depende del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), institución de la cual no asistió ningún representante.

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La medida de fuerza cuenta con el respaldo unánime de los 5.000 profesionales asociados al sindicato, el Círculo Paraguayo de Médicos, más de 50 sociedades científicas, gremios quirúrgicos y comités de huelga de los principales centros asistenciales del país.

Los cuatro ejes del reclamo médico

El gremio médico fundamenta la movilización en cuatro exigencias centrales consideradas críticas para la sostenibilidad de la atención pública:

Insumos y contratación de personal

Demandan la incorporación de más profesionales para cubrir urgencias e internaciones en hospitales distritales y de referencia, los cuales en ocasiones operan con un solo médico de guardia, además de garantizar el equipamiento básico de insumos esenciales.

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Reajuste salarial

Denuncian una pérdida sustancial del poder adquisitivo sin reajuste desde 2012, pasando de percibir 2,8 salarios mínimos a 1,5 en la actualidad para una vinculación base de 5 millones de guaraníes.

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Precarización laboral y nombramientos

Advierten que, de 11.000 médicos en el Ministerio de Salud, unos 9.000 se encuentran bajo régimen de contrato con hasta 10 años de antigüedad, sin estabilidad laboral ni acceso a créditos del sistema financiero.

Remuneración por feriados

Solicitan el pago doble por guardias trabajadas en días feriados extraordinarios, beneficio que el Ejecutivo les niega bajo el argumento de particularidades jurídicas del sector.

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Alcance nacional y postura del gremio

La huelga paralizará la atención programada en hospitales de gran envergadura como el Hospital Nacional de Itauguá, el Hospital de Trauma, el Acosta Ñu, el Materno Infantil San Pablo, el Psiquiátrico, así como en regionales, distritales y las 1.000 Unidades de Salud de la Familia (USF) del territorio nacional.

Desde la conducción del Sinamed pidieron disculpas a la ciudadanía por las molestias que pueda ocasionar el paro, señalando que se han agotado las vías diplomáticas previas.

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Asimismo, cuestionaron la paradoja estatal de destinar inversión pública a infraestructura hospitalaria mientras se desatiende el talento humano, lo que empuja a los especialistas hacia el sector privado o al extranjero.