San Juan Bautista: vecinos de la Ruta del Progreso piden solución a las obras paralizadas del Tramo 3

Un grupo de vecinos de la comunidad de Loma Perõ, compañía de San Juan Bautista, Misiones, por donde atraviesa el Tramo 3 de la Ruta del Progreso, se manifestó esta mañana frente a la Gobernación y a la Municipalidad local.

Los vecinos exigen a las autoridades departamentales y municipales que, como representantes del pueblo, puedan gestionar el reinicio de las obras del Tramo 3 de esta obra vial, que se encuentra paralizada desde octubre de 2024.

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La paralización se produjo luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) rescindiera el contrato con la empresa adjudicada para ejecutar las obras, Caldetec Ingeniería SRL.

La rescisión se produjo debido a que la empresa no presentó los documentos requeridos por la cartera de Estado. Tras dicha decisión, el MOPC adjudicó la obra a la empresa que había quedado en segundo lugar en el llamado a licitación, MM Constructora SA, que debía reiniciar inmediatamente los trabajos. Sin embargo, dicha acción nunca se concretó hasta la fecha.

Durante la manifestación, los vecinos se reunieron con el intendente de San Juan Bautista, Ariel Girett (ANR-HC), a quien expusieron la problemática que atraviesan.

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Los pobladores solicitaron el reinicio de las obras del Tramo 3 de la Ruta del Progreso y, mientras se concrete, pidieron que se realice de manera urgente el bacheo o recapado del tramo, debido al pésimo estado de la calzada, que dificulta considerablemente el tránsito.

“Nosotros tenemos dos puntos específicos que hemos planteado al intendente. Uno: la situación del Tramo 3 de la Ruta del Progreso, el reinicio de las obras de manera urgente”, señaló José Ortiz, presidente de la comisión vecinal.

“Otro de los pedidos es que, mientras dure ese proceso burocrático del MOPC, por lo menos tratar de recapar los 5,2 kilómetros que unen San Juan Bautista con la compañía Loma Perõ. Ese es el punto específico en donde se comprometen tanto el presidente de la Junta Municipal como el intendente municipal a hacer las gestiones correspondientes”, indicó.

Los vecinos señalaron que darán una tregua de una semana para que se realicen las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. De no cumplirse, volverán a manifestarse.

Por su parte, el intendente de San Juan Bautista, Ariel Girett, señaló que se comprometió ante los vecinos de esta comunidad a realizar las gestiones correspondientes para conseguir el bacheo en las zonas críticas.

“Nosotros estamos comprometidos con esta causa desde el principio. Cuando estaba al frente de la Junta Municipal, acudimos al Ministerio, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y acompañamos las manifestaciones para reclamar el avance del Tramo 3”, señaló Girett.

El intendente señaló que en su momento estuvo en diálogo con la ministra del MOPC, Claudia Centurión, sobre la pausa de las obras de los tramos 1 y 2, y que la secretaría de Estado le había mencionado que los trabajos ya se iban a retomar, lo cual finalmente ocurrió.

Confirma quiebre de empresa

Con relación al Tramo 3 y el quiebre de la empresa MM Constructora SA, cuyo representante legal es Jorge Antonio Moreno Mereles, Girett señaló: “Según me informó la ministra, hay un llamado de acreedores que tiene que finiquitar, con relación a la empresa encargada de las obras del Tramo 3”.

El intendente explicó que, posteriormente, el Ministerio deberá tomar nuevamente acciones para avanzar con la contratación de una nueva empresa encargada de las obras y que entre septiembre y ocrubre se podria reiniciar los trabajos.

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Señaló, además, que mientras se resuelve esta situación existe un problema urgente con los baches y el deterioro de la ruta que debe ser atendido de manera inmediata. “Nosotros vamos a hablar con la gente del Ministerio a ver qué medidas tomar”, concluyó Girett.

Obras de la Ruta del Progreso

Las obras de la Ruta del Progreso fueron adjudicadas por lotes. El Lote 1, correspondiente al tramo 1, inicia en la intersección con la ruta PY04, en el denominado cruce Ybyraty, y se extiende en dirección a San Juan Bautista hasta el puente sobre el arroyo Aguaray, totalizando 18,62 km.

Esta licitación fue adjudicada a la empresa Construpar SA, cuyos representantes legales son Carlos Antonio Benítez Céspedes, Guillermo Luis Mas Metz y Sergio Rubén Samudio Báez, por un monto de G. 77.203.161.628.

El Lote 2, correspondiente al Tramo 2, fue adjudicado a la empresa Tecsul SAE, representada legalmente por Joaquín Fernández Solano López, Luisa Adela Solano López de Fernández y Marcelo Piñeiro Flecha, por un monto de G. 66.271.072.646.

Este abarca desde la cabecera del mencionado puente hasta el km 38,69, donde empalma con el asfaltado existente que comunica la compañía de Loma Perõ con la ciudad de San Juan Bautista, sumando 20,07 kilómetros.

El Lote 3, correspondiente al Tramo 3, comprende 5,35 km entre el km 38,69 y el km 44, e incluye la construcción de una nueva variante de 6,2 km.Actualmente, este tramo se encuentra en pausa debido a la rescisión del contrato con la empresa Caldetec Ingeniería SRL.

Posteriormente, fue adjudicado a la segunda empresa oferente en la licitación, MM Constructora, cuyo representante legal es Jorge Antonio Moreno Mereles, por un monto de G. 37.552.735.858.