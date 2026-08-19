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19 de agosto de 2026 a la - 17:20

Bomberos por un día: invitan a los niños a vivir una jornada recreativa en San Juan Bautista

Niños atentos a un bombero en uniforme amarillo, rodeados de globos y decoraciones en la plaza. Una mujer graba con su móvil.
“Bomberos por un día” se denomina la actividad que reunirá este domingo a niños en la plaza Mariscal Estigarribia de San Juan Bautista, donde podrán participar de juegos, circuitos, rescates y prácticas con agua. (archivo).Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios K42 de esta ciudad prepara para este domingo una jornada denominada “Bomberos por un día”, dirigida especialmente a los niños.

Por Jesús Riveros

En el marco de la celebración por el Día del Niño, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios K42 de San Juan Bautista, Misiones, preparan para este domingo 23 de agosto una jornada recreativa y educativa denominada “Bomberos por un día”.

La actividad se desarrollará en la plaza Mariscal Estigarribia, a partir de las 10:00, y contará con juegos y diversas propuestas recreativas y educativas.

En ese contexto, el capitán Silvio Rodríguez, integrante de esta unidad, explicó que la iniciativa busca acercar a la institución a la comunidad y permitir que los niños conozcan, de manera segura y divertida, algunas de las actividades que realizan los bomberos.

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Durante la jornada, los pequeños podrán participar de diversos juegos y actividades, entre ellas una especie de tirolesa, además de compartir alimentos y otras propuestas preparadas especialmente para ellos.

“Los chicos van a sentirse, por así decirlo, bomberitos por un día, por unas horas. La intención es mostrar a pequeña escala y de manera segura algunas de las tareas que los bomberos realizamos habitualmente, las cuales implican un alto nivel de peligrosidad en situaciones reales”, señaló Rodríguez.

Escenario del evento 'Bomberos x 1 Día', decorado con globos y elementos de bomberos, sin personas visibles.
El evento “Bomberos por un día” realizará en la plaza Mariscal Estigarribia, promoviendo la educación y diversión infantil.

Algunos de los otros juegos que los chicos podrán disfrutar son chorros con agua, extinción de incendios, circuitos y rescate.

Acercamiento a la comunidad

Rodríguez indicó que uno de los principales objetivos de la actividad es fortalecer el vínculo entre los bomberos y la ciudadanía, además de generar un espacio recreativo y educativo.

“Es abrirnos a la comunidad más de lo que siempre abrimos. También demostrar un espacio recreativo, educativo”, manifestó.

En ese sentido, destacó que el Cuerpo de Bomberos continúa desarrollando capacitaciones en distintas instituciones, con el propósito de promover la prevención y reducir los índices de siniestros e incidentes.