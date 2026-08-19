Congreso de Editores de América Latina y Europa confirma sede en Colombia, pese a efectos del terremoto

En su declaración, EditoRed señaló que llegará al evento “con más compromiso si cabe”, consciente de los retos importantes que afronta el país y de las recientes dificultades sufridas en el eje cafetero tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó la región en agosto de 2026.

“La solidaridad debe transformarse también en voluntad de reconstrucción”, afirma la asociación, subrayando que su presencia en Colombia no solo es un gesto de amistad, sino un llamado a contribuir en la recuperación de las zonas golpeadas.

“Queremos que nuestra presencia contribuya, desde nuestro ámbito, a poner en valor todo lo que Colombia es y representa: su historia, su cultura, su extraordinaria diversidad geográfica, sus recursos naturales, la calidad de sus productos, su talento y su capacidad para generar nuevas oportunidades”, destacó la organización.

Tercer Congreso en Colombia

Este será el tercer congreso de EditoRed en Colombia, después de los realizados previamente en Bogotá (2017) y Cartagena de Indias, este último en 2025. La asociación ha destacado el apoyo de medios como El Tiempo y La República, así como el respaldo de la Fundación Gabo y diversas entidades financieras y empresariales del país.

EditoRed enfatiza que en cada encuentro ha recibido “facilidades, profesionalidad, amabilidad y afecto” por parte de sus anfitriones colombianos, lo que refuerza su decisión de volver al país en un momento de reconstrucción nacional.

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La organización prevé que el congreso de marzo de 2027 sirva como plataforma para fortalecer la cooperación entre editores de Europa, América Latina y el Caribe, y para sumar esfuerzos en la reconstrucción del Eje Cafetero y otras regiones afectadas.