Convocan a maratón de oración este fin de semana

Este viernes 21 y sábado 22 de agosto se llevará a cabo la tradicional Maratón Nacional de Oración , actividad que busca conectar a los creyentes en un tiempo de oración continua durante 24 horas y que además contará con diversos mecanismos interactivos para que la ciudadanía pueda participar.

La oración para los creyentes es una expresión de fe, donde buscan esperanza, fortaleza, consuelo o dirección ante los diferentes desafíos y crisis, pero para muchos también significa expresión de gratitud ante la superación de situaciones adversas o de metas logradas.

Según manifestaron los organizadores, la Maratón de Oración es abierta a toda la ciudadanía, quienes pueden sumarse según su disponibilidad de tiempo en cualquiera de los bloques establecidos, ya sea de manera presencial o también siguiendo la transmisión virtual. Incluso se pueden enviar los pedidos de oración a través de un Código QR establecido para la ocasión

La primera edición de la Maratón Nacional de Oración nació justamente en medio de la fuerte crisis política del marzo paraguayo en 1999. En esa ocasión los creyentes de distintos lugares se unieron en oración por la situación del país y desde entonces se celebra cada año . Esta es la 27° edición que se realiza la Maratón y este año bajo el lema “Convocados a la victoria”.

El evento central tendrá lugar en el Complejo SUMA CONMEBOL, de Luque. Arrancará a las 19:00 del viernes 21 y se extenderá hasta las 19:00 del sábado 22 de agosto. Paralelamente habrá encuentros similares en ciudades del interior del país

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Bloques de oración

La organización está a cargo de la Fundación Jesús Responde, con apoyo de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay (Asiep) y la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay (Apep), de iglesias y organizaciones cristianas de todo el país.

Como es habitual, el programa incluye bloques de oración temáticos, grupos musicales y cantantes cristianos. Se orará por los 17 departamentos del país, cubriendo temas como la salud, la educación, el trabajo, la economía, la seguridad y la justicia, el gobierno, así también como por los niños y jóvenes, los pueblos originarios, población vulnerable, huérfanos y necesitados, por las misiones a nivel global, conflictos en Medio Oriente, entre otros temas.

Este año nuevamente será transmitido vía streaming en Facebook y Youtube: Maratón de oración, lo cual permitirá la participación masiva de personas en todo el país e incluso del extranjero.