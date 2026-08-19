Patrimonio jesuítico del siglo XVII de Santiago queda sostenido por precarios apuntalamientos

Pobladores del distrito de Santiago, también conocido como la Capital de la Tradición Misionera, manifestaron que recientemente, a través de la municipalidad local, se realizaron tareas de apuntalamiento con vigas de madera para evitar el colapso de la Casa de Indios de la época de las reducciones. El patrimonio histórico tiene más de 300 años de antigüedad y está ubicada sobre las calles 14 de Mayo y Julia Miranda de Estigarribia.

Uno de los lugareños, quien solicitó mantener en reserva su identidad, indicó que la medida resulta insuficiente para proteger de los efectos del fenómeno climático de El Niño a un inmueble que, por un lado, es propiedad de la Municipalidad de Santiago y, por otro, representa una parte importante de la historia de la ciudad.

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Advierten riesgo de colapso

En su momento, la integrante de la Comisión de Resguardo Cultural de Santiago, licenciada Dolores Cabral, indicó que el inmueble se deteriora progresivamente y advirtió que las condiciones climáticas previstas podrían acelerar su colapso.

“Lastimosamente, nuestra Casa de Indios, que es un patrimonio histórico, está colapsando. Es necesaria una intervención urgente de la Secretaría Nacional de Cultura y de la Municipalidad. Su pérdida será irreparable”, expresó.

El pedido de intervención de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) se arrastra desde abril de 2025. En esa ocasión, la Junta Municipal de Santiago declaró, mediante la Resolución Nº 40/2025, la emergencia patrimonial de la estructura edilicia de la Casa de Indios, construida en el siglo XVII.

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Repararon parte del techo

Como parte de los trabajos realizados, también se reparó parte del techo que se había desplomado a raíz de las fuertes ráfagas de viento registradas durante la primera quincena de julio pasado.

Intentamos hablar con el intendente de Santiago, Misiones, Melchor Medina (ANR – HC), sobre los trabajos realizados en el inmueble, pero no respondió el mensaje enviado, pese a que fue visualizado.

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