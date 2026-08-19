Dos comercios de Ayolas son clausurados por supuesta evasión fiscal

El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, en conversación con ABC Color, señaló que la medida fue ejecutada tras recabar denuncias ciudadanas de personas que manifestaron que los comercios intervenidos no expedían facturas por las compras realizadas.

En el marco de los controles que se vienen realizando a nivel país, se realizó el procedimiento denominado “compra simulada”, en el cual agentes fiscalizadores constataron la irregularidad y posteriormente se procedió a la clausura temporal de los comercios.

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Tras el procedimiento, en el cual se detectó el incumplimiento sistemático en la expedición de comprobantes de venta, los locales permanecerán cerrados de manera preventiva durante un plazo máximo de tres días, mientras, de forma paralela, se inicia un proceso de fiscalización formal.

Este sumario administrativo puede extenderse entre 90 y 120 días (de cuatro a cinco meses), período en el que los auditores determinarán el monto exacto de la evasión y aplicarán multas que irán del 100% al 300% del tributo no ingresado, según la gravedad de la falta, agregó Orué.

En otro momento, señaló que estos operativos de control son de alcance nacional y responden de forma directa a los reportes de los propios consumidores cuando no se les expide el comprobante legal.

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Ante este escenario, instó al sector comercial a regularizar su situación y formalizar sus ventas, recordando que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que abona el consumidor final y que debe ser ingresado al Estado.

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