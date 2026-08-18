Sin respuestas de Yacyretá, pescadores volverán a movilizarse

El dirigente del sector pesquero del asentamiento Atinguy (Misiones – Itapúa), Tomás Bogado, indicó que pasaron aproximadamente 15 días desde la suspensión temporal de la medida de fuerza y que, hasta el momento, no existe ningún tipo de conversación con los representantes del director de la margen derecha de Yacyretá.

Esta situación generó malestar entre los pescadores, ya que la pausa de la movilización se realizó a pedido de la EBY, con el objetivo de iniciar conversaciones sobre los diferentes reclamos presentados por el sector.

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“Hasta la fecha no conseguimos ninguna respuesta de los directivos de la EBY. Los representantes del director en Ayolas no responden las llamadas telefónicas ni los mensajes enviados por los dirigentes del sector”, expresó Bogado.

Reclamos sin respuesta

Entre los principales pedidos de los pescadores figuran la limpieza de las algas acumuladas en el río Paraná, la asistencia alimentaria mediante la entrega mensual de kits de víveres hasta la culminación de los trabajos de limpieza, la recuperación de elementos de pesca destruidos por las algas y oportunidades laborales en la obra de Aña Cuá.

El dirigente señaló que la situación de numerosas familias se vuelve cada vez más difícil debido a las limitaciones para desarrollar normalmente la actividad pesquera.

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“Ya se le dio mucho tiempo a la EBY para que pueda atender los reclamos presentados. Nuestra gente ya no puede esperar más, hay muchas necesidades. La mayoría ya no puede pescar por causa de las algas en el río Paraná. Es por ello por lo que volveremos a movilizarnos en los próximos días, ya se terminó la paciencia”, manifestó.

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