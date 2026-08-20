Expulsan del país a supuesto jefe del “Comando Catarinense” capturado en Pedro Juan Caballero

Un ciudadano brasileño identificado como Fabio Celso Oberoli, de 32 años, detenido el martes último junto a su pareja, de nombre Tatiana Silva Ricarte, cuando se desplazaba en un lujoso vehículo BMW, blindado, fue expulsado de Paraguay y entregado a la Policía Federal de Brasil.

La expulsión del extranjero, señalado por la Policía como jefe del Primer Grupo Catarinense (PGC), conocido también como el Comando Catarinense, se dio a pedido del Ministerio Público, a través de la fiscala Reinalda Palacios.

La mujer que acompañaba al capo narco, también fue expulsada del territorio nacional y puesta a disposición de las autoridades brasileñas, según informó la Policía Nacional.

Condenado por narcotráfico en Brasil

Según datos proporcionados a la Policía Nacional por sus pares de Brasil, Fabio Celso Oberoli (32), debe cumplir en el vecino país, una condena a casi 22 años de cárcel por narcotráfico.

En ese marco, una orden con fecha 24 de enero de 2025, emanada de un juzgado de la ciudad de Joinville, Estado de Santa Catarina, Brasil, a más de 1.000 km de Pedro Juan Caballero, dispuso la captura del hoy expulsado.

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La pareja de extranjeros había sido detenida en Pedro Juan Caballero, por agentes de la Comisaría 1ra. de esta capital departamental, a cargo del comisario Pedro Román, el martes último.