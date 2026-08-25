Eclipse lunar en la Costanera: invitan a una noche de observación gratuita en Asunción

Asunción se prepara para vivir una nueva fiesta astronómica de la mano del Museo de Ciencias (MUCI).

Este jueves 27 de agosto, el cielo nocturno regalará uno de los espectáculos más fascinantes del año, un eclipse lunar casi total que, en su punto máximo, adquirirá un llamativo color rojizo.

Por segundo año consecutivo, la iniciativa impulsada por el MUCI reunirá a familias, aficionados y curiosos en la playa de la Costanera de Asunción, en las inmediaciones de las letras corpóreas de #YoAmoAsu, para ser testigos privilegiados de este fenómeno celeste.

El evento, que cuenta con el respaldo de BOLT como aliado estratégico, se desarrollará en horario nocturno, extendiéndose desde las 22:30 del jueves hasta las 04:00 de la madrugada del viernes.

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Si bien el acceso es completamente gratuito, desde la organización recuerdan que los cupos son limitados, por lo que es un requisito indispensable realizar la reserva previa de las entradas a través del sitio web muci.org/entradas.

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La propuesta invita a la ciudadanía a reconectarse con la ciencia y el espacio exterior a través de poderosos telescopios provistos por la institución, garantizando una experiencia visual única y detallada.