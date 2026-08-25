Sociales
25 de agosto de 2026 a la - 18:13

Evalúan el rol estratégico del arbitraje comercial

Cuatro adultos sonrientes, dos hombres y dos mujeres, en trajes oscuros y un entorno de conferencia con pantalla de fondo.
Roberto Vouga, Pamela González, Elias Saba y Ricardo dos Santos.Heber Carballo

Especialistas del sector empresarial y jurídico analizaron el arbitraje comercial como un mecanismo clave para la resolución de controversias durante un encuentro organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) y el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP). Durante las presentaciones, que se realizó en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham), se enfatizó que esta figura trascendió su función tradicional de solucionar conflictos, consolidándose como una herramienta esencial para la planificación contractual, la seguridad jurídica, la protección de las empresas y la gestión estratégica del riesgo corporativo.

Por Nadia Cano
Cuatro hombres en trajes formales discuten en sala de conferencias, con atención centrada en el orador en el centro.
Hamor Santos, Agustín Magallanes, Robésio Guimaraes y Reginaldo Ferreira.
Hombre con suéter claro, mujer en blusa gris y chal rojo, y hombre con abrigo oscuro en un evento formal con logo institucional.
Mario Mendes, Tracyanne Saunders y Hugo Camé.
Hombre en blazer azul oscuro y otro en traje gris, ambos sonriendo en un salón de eventos con sillas rojas.
Gerardo Acosta y Edgar Riffler.
Dos mujeres sonrientes en abrigo marrón y beige, posando en un entorno formal con fondo institucional.
Cynthia Fatecha y Graciela Royg.
Orador en traje oscuro habla tras un podio, con pantallas y banderas de Paraguay y EE. UU., mientras el público escucha atento.
El presidente de AmCham, el empresario Elías Saba se encargó de realizar la presentación del evento.