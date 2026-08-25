Evalúan el rol estratégico del arbitraje comercial

Especialistas del sector empresarial y jurídico analizaron el arbitraje comercial como un mecanismo clave para la resolución de controversias durante un encuentro organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) y el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP). Durante las presentaciones, que se realizó en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham), se enfatizó que esta figura trascendió su función tradicional de solucionar conflictos, consolidándose como una herramienta esencial para la planificación contractual, la seguridad jurídica, la protección de las empresas y la gestión estratégica del riesgo corporativo.