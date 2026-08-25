Médicos mantienen movilización con bloqueo intermitente de la ruta PY08 en San Pedro

Los trabajadores reportan un 100% de acatamiento a la medida de fuerza en el segundo departamento, donde la protesta también cuenta con el acompañamiento de estudiantes de Medicina. Los manifestantes reclaman mejores condiciones laborales, aumento salarial y la desprecarización del sector.

El Hospital General de Santa Rosa del Aguaray se convirtió nuevamente en uno de los principales puntos de concentración de los trabajadores, quienes marchan sobre media calzada y realizan bloqueos intermitentes de la principal vía de comunicación de la zona.

Durante la jornada, los manifestantes también mantuvieron un encuentro con el sacerdote de la comunidad, quien brindó una reflexión y expresó su apoyo a los trabajadores de blanco que llevan adelante la movilización.

Lea más: Huelga de médicos: esto exigen los gremios y esto ofrece el Ministerio de Salud

El Dr. Diego Caballero destacó el alto nivel de adhesión a la huelga y pidió el acompañamiento de la ciudadanía. “Ojalá que la ministra entienda que el sueldo no alcanza, que no hay medicamentos ni condiciones adecuadas para atender a los pacientes”, manifestó.

Pese a la huelga, se garantiza la atención en los servicios de urgencias y las prestaciones básicas y de carácter urgente. En contrapartida, quedan suspendidos los consultorios externos y las cirugías programadas mientras dure la medida de fuerza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los gremios de médicos del Ministerio de Salud Pública iniciaron este lunes una huelga de cinco días, en reclamo de aumento salarial y la desprecarización laboral. La medida afecta a los servicios dependientes de la cartera sanitaria a nivel nacional.

En San Pedro, los trabajadores advierten que las movilizaciones podrían intensificarse y no descartan adoptar nuevas medidas de fuerza, dependiendo de las respuestas que reciban de las autoridades nacionales.