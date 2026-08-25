Pedro Juan Caballero: Denuncian falta de medicamentos en hospital del IPS

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron la falta de varios medicamentos en la farmacia interna del hospital de la previsional en Pedro Juan Caballero. Lamentaron el alto costo que representa esa situación para los pacientes y sus familiares.

Reportaron que se encuentran en falta medicamentos para pacientes crónicos con patologías como hipertensión arterial, diabetes, artrosis, entre otras enfermedades.

Una asegurada también refirió que no encontró un medicamento para su madre, que tiene una enfermedad cardíaca y que además padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

La versión del director de IPS

El doctor Esteban Encina, director del Hospital Regional del IPS en Pedro Juan Caballero, reconoció que hay medicamentos en falta.

“Es una realidad que vive el IPS a nivel país”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Indicó que, en algunos casos, la falta se da debido a la alta demanda, teniendo en cuenta que medicamentos con los que no se contaban anteriormente fueron enviados, pero se agotaron rápidamente y ahora se aguarda un nuevo lote entre el 5 y 10 de septiembre próximo.

Lea más: PJC: Faltan remedios para pacientes con cáncer, hipertensión y diabetes, denuncian médicos

Afirmó que, en algunos casos, los remedios que buscan los pacientes pueden ser reemplazados por otros, pero muchos asegurados no aceptan y hablan de falta de medicamentos. Citó como ejemplos fármacos que se administran para tratar artrosis o EPOC.

“Llegó la reposición, pero con la demanda que había, terminó rápido”, puntualizó Encina.