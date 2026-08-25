Rally del Paraguay: MOPC establece restricciones y horarios especiales para camiones en Itapúa

La medida —oficializada mediante la Resolución MOPC Nº 1216/2026— alcanza a todos los camiones convencionales y no convencionales a partir de 16,5 toneladas que transiten por tramos clave de las rutas nacionales y departamentales afectadas.
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Cronograma de restricciones por día
- Jueves 27 de agosto (06:00 a 17:00)
Restricción en la Ruta PY01, en el tramo desde el cruce Carmen del Paraná hasta Encarnación.
- Viernes 28 de agosto (05:00 a 20:00)
Prohibición en la Ruta PY06, desde el cruce Lopoja (empalme con la ruta D054) hasta Encarnación.
- Sábado 29 de agosto (05:00 a 20:00)
Rige sobre la Ruta PY06, desde el cruce Tamai (km 62) hasta Encarnación.
- Domingo 30 de agosto (05:00 a 18:00)
Circulación restringida en los siguientes tramos:
- Ruta PY01: Desde Coronel Bogado (km 325,9) hasta Encarnación, y el sector comprendido entre el km 323 de la PY01 y San Pedro del Paraná.
- Ruta Departamental D047: Desde Graneros del Sur (rotonda Fram) hasta la rotonda Carmen del Paraná (Ruta PY01).
- Ruta Departamental D054: Desde Graneros del Sur (km 30, cruce Upisa) hasta la Ruta PY06 (cruce Lopoja).
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Vehículos exceptuados
Quedan fuera de esta limitación los camiones destinados a:
- Servicios de urgencia, emergencia y fuerzas de seguridad.
- Transporte de insumos o materiales hospitalarios.
- Transporte público de pasajeros.
Despliegue de seguridad y gestión del tránsito
La Patrulla Caminera coordinará el tránsito en las vías alternativas y desplegará a 157 inspectores en puntos estratégicos del departamento durante toda la competencia.
Además, la autoridad estará facultada para habilitar temporalmente los tramos restringidos si las condiciones climáticas o la congestión vehicular en las rutas de desvío así lo exigen.