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25 de agosto de 2026 a la - 10:45

Rally del Paraguay: MOPC establece restricciones y horarios especiales para camiones en Itapúa

Sendero de tierra rodeado de árboles, con un mirador de madera al costado bajo un cielo despejado.
El mejor rally del mundo, se corre en tierra roja del 27 al 30 de agosto de 2026. Encarnación - ParaguayGentileza

Esta semana arranca el reconocimiento de caminos y, desde este jueves, el departamento de Itapúa se convertirá en el epicentro de la 11ª fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC). Ante el masivo flujo de personas y competidores, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dispuso restricciones horarias para la circulación de vehículos de gran porte, con el fin de garantizar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

Por ABC Color

La medida —oficializada mediante la Resolución MOPC Nº 1216/2026— alcanza a todos los camiones convencionales y no convencionales a partir de 16,5 toneladas que transiten por tramos clave de las rutas nacionales y departamentales afectadas.

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Cronograma de restricciones por día

  • Jueves 27 de agosto (06:00 a 17:00)

Restricción en la Ruta PY01, en el tramo desde el cruce Carmen del Paraná hasta Encarnación.

  • Viernes 28 de agosto (05:00 a 20:00)

Prohibición en la Ruta PY06, desde el cruce Lopoja (empalme con la ruta D054) hasta Encarnación.

  • Sábado 29 de agosto (05:00 a 20:00)

Rige sobre la Ruta PY06, desde el cruce Tamai (km 62) hasta Encarnación.

  • Domingo 30 de agosto (05:00 a 18:00)

Circulación restringida en los siguientes tramos:

  • Ruta PY01: Desde Coronel Bogado (km 325,9) hasta Encarnación, y el sector comprendido entre el km 323 de la PY01 y San Pedro del Paraná.
  • Ruta Departamental D047: Desde Graneros del Sur (rotonda Fram) hasta la rotonda Carmen del Paraná (Ruta PY01).
  • Ruta Departamental D054: Desde Graneros del Sur (km 30, cruce Upisa) hasta la Ruta PY06 (cruce Lopoja).

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Vehículos exceptuados

Quedan fuera de esta limitación los camiones destinados a:

  • Servicios de urgencia, emergencia y fuerzas de seguridad.
  • Transporte de insumos o materiales hospitalarios.
  • Transporte público de pasajeros.

Despliegue de seguridad y gestión del tránsito

La Patrulla Caminera coordinará el tránsito en las vías alternativas y desplegará a 157 inspectores en puntos estratégicos del departamento durante toda la competencia.

Además, la autoridad estará facultada para habilitar temporalmente los tramos restringidos si las condiciones climáticas o la congestión vehicular en las rutas de desvío así lo exigen.