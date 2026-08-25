Rally del Paraguay: MOPC establece restricciones y horarios especiales para camiones en Itapúa

La medida —oficializada mediante la Resolución MOPC Nº 1216/2026— alcanza a todos los camiones convencionales y no convencionales a partir de 16,5 toneladas que transiten por tramos clave de las rutas nacionales y departamentales afectadas.

Lea más: Rally del Paraguay: tres leyendas que estarán presentes en Encarnación

Cronograma de restricciones por día

Jueves 27 de agosto (06:00 a 17:00)

Restricción en la Ruta PY01, en el tramo desde el cruce Carmen del Paraná hasta Encarnación.

Viernes 28 de agosto (05:00 a 20:00)

Prohibición en la Ruta PY06, desde el cruce Lopoja (empalme con la ruta D054) hasta Encarnación.

Sábado 29 de agosto (05:00 a 20:00)

Rige sobre la Ruta PY06, desde el cruce Tamai (km 62) hasta Encarnación.

Domingo 30 de agosto (05:00 a 18:00)

Circulación restringida en los siguientes tramos:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ruta PY01 : Desde Coronel Bogado (km 325,9) hasta Encarnación, y el sector comprendido entre el km 323 de la PY01 y San Pedro del Paraná.

Ruta Departamental D047 : Desde Graneros del Sur (rotonda Fram) hasta la rotonda Carmen del Paraná (Ruta PY01).

Ruta Departamental D054: Desde Graneros del Sur (km 30, cruce Upisa) hasta la Ruta PY06 (cruce Lopoja).

Lea más: Peña anunció compensación del 100% de la huella de carbono generada por el Mundial de Rally

Vehículos exceptuados

Quedan fuera de esta limitación los camiones destinados a:

Servicios de urgencia, emergencia y fuerzas de seguridad.

Transporte de insumos o materiales hospitalarios.

Transporte público de pasajeros.

Despliegue de seguridad y gestión del tránsito

La Patrulla Caminera coordinará el tránsito en las vías alternativas y desplegará a 157 inspectores en puntos estratégicos del departamento durante toda la competencia.

Además, la autoridad estará facultada para habilitar temporalmente los tramos restringidos si las condiciones climáticas o la congestión vehicular en las rutas de desvío así lo exigen.