Camino entre Cerrito y Pilar, en pésimas condiciones y con puentes de madera

Una situación quedó registrada en un video cuando un camión distribuidor de gaseosas y cervezas atravesaba uno de los puentes de madera. Al descender de la pendiente, el vehículo se encontró con un enorme charco de agua, perdió estabilidad y parte de las cajas que transportaba cayó al suelo, ocasionando daños y pérdidas de mercaderías.

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Los conductores señalan que este tipo de incidentes representa un importante perjuicio económico para los trabajadores encargados de distribuir productos en Cerrito y otras comunidades de la zona.

Ante los cuestionamientos, el jefe del Distrito 12 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Pedro Cantero, reconoció que después de cada lluvia suelen registrarse inconvenientes, principalmente en las cabeceras de los puentes.

“A pesar del esfuerzo que hacemos con las pocas maquinarias que tenemos, tratamos de hacer el mantenimiento. Después de cada lluvia tenemos problemas en las cabeceras de puentes. Hacemos el mantenimiento, pero no podemos hacer todo al mismo tiempo”, indicó Cantero.

En relación con el incidente protagonizado por el camión repartidor de bebidas, el responsable del distrito consideró que el conductor también pudo haber evitado el inconveniente. “Se nota que el chofer es cero práctica, pudo haber desviado”, manifestó.

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Los pobladores, por su parte, cuestionan al MOPC por las condiciones de transitabilidad y reclaman una intervención más efectiva para mantener el camino en condiciones, especialmente después de las lluvias.

La vía es utilizada diariamente por numerosas personas que se trasladan hacia Pilar para realizar gestiones, comercializar productos y abastecerse de mercaderías. Por ello, consideran fundamental que las autoridades adopten medidas para garantizar un tránsito seguro.

Mientras tanto, existe expectativa por la culminación del proyecto de asfaltado que conectará Yabebyry con Laureles, Cerrito, Villalbín, Desmochado y finalmente Pilar.

Los pobladores esperan que esta obra permita superar definitivamente las dificultades de comunicación y poner fin al aislamiento que históricamente afecta a varias comunidades de la zona.