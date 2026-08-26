¿Cómo un hospital no va a tener remedio?: la indignación de un usuario de salud pública en PJC

Una mujer fue ingresada al servicio de urgencias del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero con un cuadro febril, según manifestaciones de su hijo Elvio, quien la auxilió hasta dicho establecimiento de salud.

Tras la primera evaluación de los médicos, le pasaron al familiar las recetas con los medicamentos e insumos que debía comprar porque, según sus dichos, en el hospital no había.

“¿Cómo un hospital no va a tener remedio?”, manifestó indignado, Elvio Cantero, hijo de una paciente que fue ingresada al nosocomio y exhibió las recetas de medicamentos e insumos que debía comprar.

Sin jeringas ni dipirona, afirman

El hijo de la paciente internada en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero señaló que entre los medicamentos e insumos que le pidieron comprar se encuentran una jeringa y dipirona. “Hasta ahora gasté 80.000 (guaraníes) por remedios”, dijo.

Agregó que es “de lo último” que un hospital no tenga dipirona para administrarle a un paciente que necesita. “¿Qué pasaría si no tengo dinero para comprar?”, se preguntó el familiar de la paciente.

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Director niega faltante

El doctor Osmar Fariña, director del Hospital Regional de PJC, fue consultado sobre el caso específico y se limitó a responder que “tenemos los dos en la farmacia (interna)”, refiriéndose a la jeringa y la dipirona, sin brindar mayores explicaciones al respecto.

La serie de críticas al sistema de salud coincide con el momento en que los médicos que están en huelga, expusieron muchas falencias que afectan a los usuarios de salud pública; en Pedro Juan Caballero, resaltan por reclamos por falta de medicamentos e insumos.

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Entre los más afectados se encuentran los pacientes crónicos que han reportado la falta de medicamentos para hacer frente a patologías como cáncer, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, entre otras.