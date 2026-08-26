PJC: Hospitalizan a una mujer que afirma tener un hueso atascado en la garganta

Una mujer de nombre María, de 40 años de edad, fue ingresada el martes último al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero y sus familiares manifestaron que la misma no puede tragar ni siquiera líquido por lo que prácticamente no pudo alimentarse en las últimas semanas.

“Ella tiene un hueso de pollo en la garganta desde hace aproximadamente 4 meses”, dijo Víctor, hijo de la paciente.

Por su parte, el doctor Osmar Fariña, director del Hospital Regional, afirmó que se le practicó radiografía y tomografía y preliminarmente se descartó la presencia de un cuerpo extraño en la zona afectada, pero se le practicarán otros estudios.

La paciente es una mujer que reside en el Asentamiento Romero Kue de esta capital departamental. Su hijo manifestó que hace un mes, en el mismo hospital le indicaron que debía consultar con un otorrino pero su familia no tiene los medios para costear dicha consulta.

¿Cuál sería su diagnóstico?

El doctor Jorge Álvarez, oncólogo, realizó una evaluación de la paciente e indicó que se le practicará una Endoscopía. “Con eso se determinará si se trata de una patología neoplásica (presencia de tumor) o si es como ella refiere”, dijo Álvarez.

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Señaló que la paciente tiene dificultad para tragar, comenzando por sólidos, después semisólidos y ahora líquido, con una evolución de 4 meses.

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“Tenemos que ver qué exactamente está impidiendo la ingestión y para descartar la presencia de un tumor le haremos los estudios endoscópicos”, expresó el médico.