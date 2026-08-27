PJC: Investigan la muerte de un bebé que tenía deshidratación y desnutrición

Un bebé de 9 meses murió en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero. El pequeño fue ingresado con un cuadro de diarrea y vómito, según informaron los intervinientes.

El doctor César González Haitter, médico forense de la Fiscalía en esta ciudad, determinó como causa de muerte “shock hipovolémico por deshidratación grave, debido al cuadro de gastroenteritis”.

El profesional de salud agregó que el bebé también tenía cierto grado de desnutrición.

Lo llamativo es que ya venía arrastrando la desnutrición desde su nacimiento, recibía leche nutricional en el marco de un programa del Ministerio de Salud. El caso quedó a cargo del Ministerio Público, indicó.

Abren investigación penal

La fiscala Reinalda Palacios dijo que está realizando solicitudes de informes sobre los antecedentes del bebé que falleció. Señaló que, teniendo a la vista dichos informes, irá tomando las decisiones que corresponden en el ámbito penal

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“Tenemos reportes de que ya tenía desnutrición, estamos procesando toda la información sobre sus antecedentes de tratamiento antes de tomar una decisión”, señaló Palacios.