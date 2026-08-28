Buscan con urgencia a adolescente de 15 años desaparecida en Coronel Oviedo

El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal n.° 4 de la Fiscalía Regional de Coronel Oviedo, dispuso la búsqueda y localización urgente de la adolescente Gisell Monserrath González Godoy, de 15 años, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares.

De acuerdo con la denuncia formalizada por su padre, Hugo Roberto González Acosta, la joven reside en el barrio Costa Alegre de la ciudad de Coronel Oviedo. Salió de su domicilio el pasado 25 de agosto de 2026, aproximadamente a las 10:30, y desde ese momento se perdió todo contacto con ella, desconociéndose por completo su paradero actual.

Ante la preocupación por su integridad y el avance de las horas, la agente fiscal a cargo del caso, Gladys Torales, encabeza las diligencias investigativas y hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicarla.

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Las autoridades recuerdan que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser brindada de forma confidencial a través de los siguientes canales habilitados: Línea directa: (0994) 162-929, sistema de Emergencias 911 o bien, acudir a la comisaría o sede fiscal más cercana.