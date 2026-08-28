Subastan la “Casa del Horror”: herederas presentan inconstitucionalidad para impedirlo

En medio de un proceso judicial tildado por la abogada Noelia Núñez de “nefasto y viciado desde su origen”, la emblemática propiedad conocida como la “Casa del Horror” va rumbo a subasta pública.

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La abogada Noelia Núñez, representante legal de las herederas del propietario, Néstor Andrés Macchi, denunció que la ejecución del inmueble es el resultado de un supuesto esquema de estafa procesal montado sobre la base de documentos sustraídos, la inacción de notificadores y la supuesta complicidad de magistrados.

Un supuesto “prestanombre” y cheques robados

De acuerdo con la hipótesis planteada por la defensa, el origen del pleito data del año 2017 y surge a partir de un proceso de rendición de cuentas promovido por una persona identificada como José Domingo Villalba.

Según la denuncia, Villalba operaría únicamente como un prestanombre o testaferro. La querella sospecha que detrás del esquema estaría un tercero, en cuyo domicilio formal se fijó la sede procesal de la demanda.

“Estamos seguros de que detrás de esto está el señor Jorge Ricardo Arriola. Le pedimos a este señor (Villalba) que se presente, porque sus firmas en casi diez años de litigio nunca coinciden. Un albañil que le esté diciendo a un señor de 70 años que vivió toda su vida de renta: ‘Rendime cuentas’, ¿de qué le va a rendir cuentas?”, cuestionó Noelia Núñez, defensora de la viuda y la hija del dueño original de la propiedad.

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La abogada sostuvo el supuesto de que el proceso prosperó mediante el cobro coercitivo de cheques sustraídos al dueño original, sobre los cuales pesaban denuncias previas. Además, argumentó que el demandado fue notificado de forma irregular para provocar su estado de rebeldía e impedir que ejerza su legítimo derecho a la defensa antes de la emisión de la sentencia de remate.

Supuesta red de corrupción y favorecimiento político

La representación técnica apuntó contra la estructura del Poder Judicial, sugiriendo la existencia de una red organizada que utiliza los estrados para hacerse de inmuebles de alto valor económico en Asunción y en el interior del país, como otra propiedad bajo la misma amenaza en Coronel Oviedo.

“Nosotros estamos litigando en contra de un titán, que son el Poder Judicial y megaestafadores que se sirven del beneficio de estas personas que colaboran. Esto prosperó gracias a la ayuda de los operadores de justicia y de esta persona que utiliza a este prestanombre con el favor de muchos políticos”, refirió la mujer de leyes.

Asimismo, la defensa mantiene la hipótesis de una presunta manipulación del sistema informático Judisoft (expediente electrónico), acusando el supuesto ocultamiento de escritos y la falsificación o perfeccionamiento a posteriori de actuaciones denunciadas ante el Ministerio Público.

Acciones de urgencia para frenar la adjudicación

Ante la convocatoria fijada para las 15:30 en el Juzgado de Noveno Turno (Secretaría 17), la defensa articuló recursos ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante dos acciones de inconstitucionalidad y pedidos de medida cautelar de urgencia.

Pese a que las nulidades presentadas ante la jueza de la causa, Mafalda Cameron Luque, fueron rechazadas in limine, la abogada anunció que se presentarán en la subasta acompañados de una escribana pública.

“Vamos a advertir de los vicios de este proceso a los posibles oferentes y al martillero, pidiendo que se deje constancia en acta. Confirmar esto sería confirmar la legalidad de la corrupción imperante y un episodio nefasto para la justicia”, concluyó.