Atención conductores: anuncian cierre de calles por la Maratón Internacional de Asunción

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción informó sobre las medidas de ordenamiento vial que se aplicarán desde las primeras horas de este domingo 30 de agosto con motivo de la realización de la Maratón Internacional de Asunción (MIA 2026).

Según el reporte oficial, las interrupciones y bloqueos parciales del tránsito se iniciarán a las 03:00 y se extenderán durante el desarrollo de las competencias de 42 km, 21 km y 10 km.

Calles y avenidas afectadas por el recorrido

De acuerdo con el plano de desvíos presentado por la comuna capitalina, los tramos inhabilitados al flujo vehicular comprenden principalmente:

Avenida Costanera : inhabilitación parcial en varios tramos conectando con el eje del centro histórico

Avenida Stella Maris : bloqueo en el sector de acceso e intersección con el microcentro

Avenida Colón : restricción de paso en el tramo comprendido entre Estrella e inmediaciones de la Costanera

Calle Estrella : cierre total en el trayecto asignado a los corredores dentro del casco antiguo

Avenida Mariscal López : bloqueo desde la zona céntrica (intersección con Brasil/EE. UU.) hasta las cercanías de la avenida España

Avenida España: afectación parcial en el empalme y tramos adyacentes al circuito

Se recomienda a la ciudadanía prever tiempo adicional de desplazamiento si precisa ingresar al centro o transitar por la zona de la Costanera durante la mañana dominical.

📌Informamos que mañana habrá un cierre parcial de calles con motivo de la Maratón Internacional de Asunción.



Solicitamos a los conductores tomar las precauciones necesarias y utilizar vías alternativas. pic.twitter.com/yNQNJ7XsMK — Municipalidad de Asunción (@AsuncionMuni) August 29, 2026

Un evento con convocatoria récord

Esta edición de la Maratón Internacional de Asunción apunta a reunir a un récord de 5.000 corredores entre atletas locales e internacionales, reafirmándose como la única cita oficial de 42 kilómetros del país.

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La largada principal de las distancias de 42K y 21K está marcada para las 05:30, mientras que la modalidad 10K se iniciará a las 06:15, teniendo como epicentro y punto de llegada la Costanera de Asunción.

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