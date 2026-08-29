Sábado con ambiente cálido y lluvias dispersas en varias zonas del país

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 y 30 °C en el sur y centro de las regiones Oriental y Occidental. En tanto, para el este y norte de ambas regiones se estiman valores más elevados, situándose entre los 31 y 38 °C.

Durante la madrugada comenzaron a registrarse lluvias con tormentas eléctricas en el sur de la Región Oriental, condición que continuará afectando a dicha zona de manera puntual en el transcurso de la jornada.

Por su parte, en el centro y este de la misma región se aguardan precipitaciones de forma dispersa.

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Pronóstico para el inicio de semana

Entre el domingo 30 y el lunes 31 se aguardan amaneceres frescos y tardes cálidas a calurosas. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 16 y 22 °C, mientras que las máximas rondarán los 21 y 28 °C en el sur, centro y este del país. En el norte, los valores máximos alcanzarán entre 31 y 36 °C.

Asimismo, durante ambos días las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas se extenderán a gran parte del territorio nacional.