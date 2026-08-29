Nacionales
29 de agosto de 2026 a la - 07:36

Sábado con ambiente cálido y lluvias dispersas en varias zonas del país

Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.
Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.

La Dirección de Meteorología indica que este sábado comenzó con un amanecer cálido en gran parte del territorio nacional, aunque con fuertes lluvias en la zona sur del país. Se prevé que durante la tarde persista el clima cálido a caluroso, acompañado de cielo mayormente nublado y vientos del sector sur.

Por ABC Color

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 y 30 °C en el sur y centro de las regiones Oriental y Occidental. En tanto, para el este y norte de ambas regiones se estiman valores más elevados, situándose entre los 31 y 38 °C.

Durante la madrugada comenzaron a registrarse lluvias con tormentas eléctricas en el sur de la Región Oriental, condición que continuará afectando a dicha zona de manera puntual en el transcurso de la jornada.

Por su parte, en el centro y este de la misma región se aguardan precipitaciones de forma dispersa.

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Pronóstico para el inicio de semana

Entre el domingo 30 y el lunes 31 se aguardan amaneceres frescos y tardes cálidas a calurosas. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 16 y 22 °C, mientras que las máximas rondarán los 21 y 28 °C en el sur, centro y este del país. En el norte, los valores máximos alcanzarán entre 31 y 36 °C.

Asimismo, durante ambos días las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas se extenderán a gran parte del territorio nacional.