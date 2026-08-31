Juez decreta prisión preventiva de mujer que prometió viaje al exterior y no se realizó

La mujer fue imputada por los supuestos hechos punibles de estafa y apropiación, luego de la denuncia presentada por los integrantes del grupo familiar, quienes aseguran que pagaron por pasajes, estadía y otros servicios para unas vacaciones en Cancún, México, y otros destinos turísticos.

La imputación fue presentada por el fiscal interino de la Unidad Penal Nro. 2 de Santa Rosa del Aguaray, José Alberto Godoy Blanco, quien además solicitó la prisión preventiva de la procesada. El pedido fue posteriormente analizado por el Juzgado de Garantías.

Finalmente, el juez Vicente Coronel resolvió decretar la prisión preventiva de la mujer, quien deberá permanecer recluida mientras avanza el proceso judicial y se desarrollan las diligencias investigativas.

El viaje nunca se concretó

El caso involucra a 31 integrantes de una conocida familia de Santa Rosa del Aguaray, entre adultos y niños, quienes habían planificado un viaje de vacaciones al exterior. Según la denuncia, el grupo desembolsó en total alrededor de USD 60.000 por el paquete turístico.

La familia ya tenía antecedentes de haber contratado anteriormente servicios de la agencia de viajes Smart Travel, a través de la ahora imputada, Anneliese Wisner Brizuela, por lo que confiaron nuevamente en ella para organizar el viaje.

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La salida estaba prevista inicialmente para el 16 de mayo, pero posteriormente fue reagendada. Los afectados incluso habrían abonado USD 260 por persona para modificar la fecha del viaje.

La nueva fecha fue fijada para el 25 de julio, pero nuevamente surgieron inconvenientes y el viaje fue postergado hasta el 28 de julio. Sin embargo, pocas horas antes de la salida, la mujer habría comunicado que el viaje tampoco podría realizarse, alegando inconvenientes con la reserva del hotel.

La promesa de devolución del dinero tampoco se concretó, según los denunciantes, quienes decidieron recurrir a la Policía Nacional ante la falta de respuestas.

La agencia se desvinculó de la mujer

El pasado 12 de agosto, la agencia Smart Travel comunicó a través de sus redes sociales la desvinculación de la mujer denunciada, mientras que los afectados continúan reclamando la devolución del dinero entregado.

Con la imputación por estafa y apropiación y la decisión judicial de imponer prisión preventiva, el caso queda ahora en manos de la Justicia, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación para determinar las circunstancias del supuesto perjuicio económico y las responsabilidades que correspondan.