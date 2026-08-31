Médicos de Misiones apoyan con paro simbólico a especialistas que renunciaron

Los profesionales médicos tanto del Hospital Regional de la capital de Misiones como del Hospital Distrital de San Ignacio realizaron una pausa de unos 15 minutos en la atención en consultorio este lunes, como medida simbólica de apoyo a los profesionales especialistas que presentaron su renuncia ante el Ministerio de Salud Pública.

Explicaron a los pacientes que se trataba de una medida de acompañamiento a sus colegas. En ese contexto, el doctor Eduardo Cubas señaló que todo el personal del hospital respalda a los profesionales que adoptaron la medida y afirmó que “seguimos en la lucha”.

Lea más: Renuncia masiva: médicos protestan en el Hospital Nacional de Itauguá

“Estamos apoyando a nuestros compañeros que están llevando adelante esta medida de fuerza, que consiste en la renuncia masiva. Queremos recordarles que cuentan totalmente con nuestro apoyo, de parte mía y de todo el personal del hospital. Estamos acompañándolos en esta lucha y seguimos firmes, porque también queremos visibilizar la situación general por la que estamos atravesando a nivel país”, expresó el profesional médico.

En el Hospital Regional recibieron el apoyo total de los pacientes que acudieron en esta jornada para consultar. De igual manera, se realizó la medida de fuerza en el Hospital Distrital de San Ignacio.

“Salimos frente al Hospital Distrital de San Ignacio, en compañía de los pacientes del programa de enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy estamos asentados acá, frente al área de consultorio, como medida de fuerza y apoyo a los compañeros que presentaron su renuncia ante el Ministerio de Salud”, indicó la doctora Gisella Vargas.