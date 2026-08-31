Misiones recordará 50 años de la “Pascua” de monseñor Bogarín

El próximo jueves 3 de septiembre se conmemorarán los 50 años del fallecimiento del primer obispo de la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña. Se recordará por su firme defensa de los derechos humanos y su apoyo a los campesinos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

El obispo de Misiones y Ñeembucú, monseñor Osmar López, explicó que desde la Iglesia se utiliza el término “Pascua” para referirse al paso de la vida terrenal a la eternidad y se prevé una serie de actividades conmemorativas.

“50 años de la Pascua de monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, quien fuera un gran líder espiritual de toda esta diócesis y de este departamento”, señaló.

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La celebración religiosa será el jueves 3 de septiembre a las 18:30, en la Catedral de San Juan Bautista, en memoria de monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña.

Analizarán su pensamiento y legado

Como parte de las actividades conmemorativas, el viernes 4 de septiembre se desarrollará una conferencia sobre la figura, el pensamiento y la influencia de monseñor Bogarín Argaña.

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La actividad se realizará en el Auditorio Agustín Barrios de San Juan Bautista y estará a cargo de Luis Armando Galeano, quien conoció de cerca al religioso.

Según explicó monseñor López, el objetivo es que las nuevas generaciones conozcan la trayectoria y el pensamiento de quien tuvo una marcada influencia en la vida social y religiosa del departamento de Misiones. La conferencia será de acceso libre y gratuito.

Figura ligada a las LAC

Monseñor López resaltó especialmente el papel que tuvo Bogarín Argaña en las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) y su importancia para comprender la historia reciente de Misiones. “San Juan y todo este departamento no se entiende sin él. Forma parte realmente de la historia de toda esta zona”, afirmó el obispo.

Monseñor Bogarín se convirtió en una de las voces más firmes de la Iglesia Católica en Paraguay durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Defendió a los campesinos, albañiles, oleros, estudiantes y a las familias de presos políticos.

Recibía a madres y esposas de perseguidos, visitaba cárceles, denunciaba torturas y abusos y acompañaba a quienes sufrían persecución.

Su valentía hizo que la diócesis de Misiones y Ñeembucú fuera reconocida como una Iglesia comprometida con la justicia y los derechos humanos.

Además de su labor pastoral, participó en el Concilio Vaticano II, fue uno de los impulsores del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y presidió la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) entre 1970 y 1973.

Tras 50 años de su fallecimiento, su legado continúa vigente en la memoria de los misioneros y forma parte de la historia del octavo departamento.