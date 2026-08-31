Parroquia de Caacupé prepara su fiesta mariana con el templo renovado

La comunidad caacupeña se encuentra ultimando los preparativos para una de sus celebraciones religiosas más significativas. Cada 8 de setiembre, los pobladores honran a la Virgen María en el día de su Natividad, una festividad que comenzó a organizarse en la ciudad en el año 2012 y que con el paso del tiempo se incorporó a las tradiciones religiosas locales.

La celebración tiene lugar en una ciudad estrechamente vinculada con la devoción mariana y que cada diciembre recibe a miles de peregrinos para la fiesta de la Inmaculada Concepción. De esta manera, la Natividad de la Virgen María, en setiembre, constituye una celebración propia de la comunidad caacupeña, mientras que el 8 de diciembre la ciudad concentra la gran fiesta mariana de alcance nacional.

En coincidencia con los preparativos de esta celebración, la parroquia Virgen de los Milagros presenta prácticamente culminados los trabajos de renovación de la fachada de su templo, ubicado en el barrio Defensores del Chaco, a unos 1,5 kilómetros de la Basílica de Caacupé.

Las obras tuvieron como principal objetivo mejorar y reforzar la estructura frontal del edificio, además de recuperar algunos sectores que requerían mantenimiento. Los trabajos contemplaron el refuerzo de la estructura, revoque, colocación de molduras y pintura.

También fue reparada una parte del techo de la iglesia, como parte de las tareas de mantenimiento general del edificio.

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La intervención estuvo a cargo del arquitecto Alfredo Saucedo y permitió renovar la imagen exterior del templo, cuya fachada fue inaugurada en el año 2012.

El párroco Miguel Mendoza explicó que actualmente la obra se encuentra prácticamente terminada y que solamente quedan algunos detalles para completar el proyecto.

Señaló que el objetivo no fue solamente mejorar la apariencia del templo, sino también garantizar la conservación de su estructura y mantener en buenas condiciones un espacio utilizado diariamente por los fieles.

También pondrán en valor las imágenes

Dentro del proyecto de recuperación también se contempla la restauración de las imágenes ubicadas a ambos lados de la fachada: la Virgen de Caacupé y la figura del Indio José.

Ambas representaciones serán sometidas a trabajos de restauración y pintura. Además, se prevé incorporar iluminación para destacarlas durante la noche y dar mayor realce a estos elementos que forman parte de la identidad del templo.

El proyecto se desarrolla con el acompañamiento del Consejo Económico Parroquial, que tiene a su cargo la administración de los recursos destinados a las obras. Para reunir los fondos se realizaron actividades de recaudación y se cuenta con la colaboración voluntaria de los miembros de la comunidad.

Mendoza resaltó la importancia de la participación de los fieles para completar los detalles pendientes y avanzar posteriormente con las demás intervenciones previstas.

Una tradición que nació en Caacupé

La celebración del 8 de setiembre comenzó a tomar fuerza en Caacupé a partir del año 2012. Los pobladores decidieron organizar una fiesta propia para honrar a la Virgen María en la fecha en que la Iglesia Católica recuerda su Natividad.

Desde entonces, la jornada se convirtió en una ocasión de encuentro para los caacupeños y en una expresión de la identidad religiosa de la ciudad. Las actividades reúnen a familias y devotos que participan de los actos religiosos y renuevan su devoción a la Virgen.

La festividad también adquiere especial relevancia por desarrollarse en Caacupé, considerada la capital espiritual del Paraguay. La ciudad tiene una larga tradición de peregrinación y una profunda vinculación con la figura de la Virgen de Caacupé.

El 8 de diciembre, la celebración de la Inmaculada Concepción transforma a la ciudad en destino de miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del país. La jornada constituye una de las principales manifestaciones de fe católica del Paraguay y tiene como epicentro el Santuario Nacional.

En ese calendario mariano, la fiesta de setiembre representa una celebración de carácter más comunitario, nacida de la iniciativa de los propios caacupeños para rendir homenaje a María.

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Un templo que forma parte de la comunidad

La parroquia Virgen de los Milagros se encuentra a poca distancia de la Basílica y cumple un papel importante dentro de la vida religiosa de Caacupé. El templo es utilizado para las celebraciones litúrgicas y para diferentes actividades de la comunidad.

Además de las misas, en el lugar se realizan bautismos, matrimonios y otros sacramentos. Los fieles también acuden durante todo el año para realizar oraciones, cumplir promesas, pedir favores o agradecer por las gracias recibidas.

Por su ubicación y su actividad permanente, la parroquia se convirtió en uno de los espacios de referencia para los habitantes de la zona y para quienes visitan Caacupé.

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La renovación de la fachada permite así recuperar y conservar un espacio que forma parte de la historia reciente de la comunidad. Con los principales trabajos ya culminados y solo algunos detalles pendientes, el templo se prepara para acompañar una nueva celebración de la Natividad de la Virgen María. Para los caacupeños, la fecha representa mucho más que una actividad del calendario religioso: es una tradición que nació desde la propia comunidad y que busca mantener viva la devoción mariana que caracteriza a la capital espiritual del Paraguay.

Programa del 8 de setiembre

La misa central será presidida por el obispo de la diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Jorge Valenzuela, a las 9:00.