San Juan Bautista: denuncian desborde de red cloacal e inacción de la Essap

Pobladores del barrio Cooperativo, específicamente los frentistas de la calle Profesora Ramona Galeano de Meza, ubicada a una cuadra de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), denunciaron la inacción por parte de los funcionarios de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

Según la queja, desde hace más de una semana uno de los registros del alcantarillado sanitario se encuentra colapsado y los desechos cloacales riegan la calle. La situación afecta a toda la zona debido al mal olor que despide.

Además, los desechos ingresan a la vivienda de uno de los vecinos. Mencionaron que ya ni siquiera pueden salir al patio de sus casas a consecuencia del olor fétido que desprenden las aguas negras.

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Los lugareños también mencionaron que la situación ya estaría afectando la salud de los niños. Además, señalaron que una de las vecinas es paciente oncológica, que se ve obligada a permanecer encerrada durante todo el día.

“Justamente estuvimos recibiendo el reclamo de uno de los vecinos el viernes pasado y su reclamo nosotros enviamos a la gente de la cuadrilla acá de San Juan, con lo que tenemos, pero lastimosamente, no lo pudimos solucionar”, señaló el jefe de la Essap de San Juan Bautista, Carlos Meza.

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Meza indicó que en la mañana de este lunes informaron a la gerencia y “nos dicen que entre el miércoles o el jueves va a venir el camión a hacer un mantenimiento general de todos los registros donde solemos tener inconvenientes”.

Explicó que existen muchos factores que influyen para que el registro cloacal pueda desbordarse.

“A veces nosotros solemos encontrar en el alcantarillado remeras, bolsitas y muchas otras cosas más, las cuales trancan los caños y hacen que se desborde el sistema de alcantarillado”, expresó Meza.