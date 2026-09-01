Funcionarios municipales de Cerrito reclaman atraso salarial

La intendenta interina, Carlina Carballo (ANR-HC), reconoció la existencia de atrasos y atribuyó la situación a las dificultades económicas del municipio.

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La situación financiera de la Municipalidad de Cerrito genera preocupación entre los funcionarios, quienes denunciaron atrasos en el pago de salarios y señalaron que la administración municipal mantiene deudas con los trabajadores y miembros de la Junta Municipal.

Funcionarios municipales que prefirieron mantener sus nombres en reserva, por temor a eventuales represalias, manifestaron que actualmente se les adeudan dos meses de salario.

Según sus testimonios, la situación llegó incluso a acumular cuatro meses de atraso, hasta que durante el fin de semana la intendenta interina, Carlina Carballo (ANR), dispuso el pago de dos meses.

Los trabajadores indicaron que, pese a este desembolso, todavía permanece pendiente el pago de otros dos meses de salarios.

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A la preocupación de los funcionarios se suma, según las mismas fuentes, la situación de los concejales municipales, quienes supuestamente no perciben sus respectivas dietas hace aproximadamente un año. La última vez que cobraron fue en el mes de agosto del año pasado.

Cuestionamientos

Los funcionarios consultados relacionaron la situación con el contexto político que atraviesa el distrito y señalaron que el ex intendente municipal, Hugo Iván Ayala, se encuentra abocado a su campaña política con miras a la reelección al frente de la Municipalidad de Cerrito. Ayala es candidato del Partido Colorado, y pertenece al sector de Honor Colorado.

Los trabajadores cuestionaron que, pese a la importante presencia de turistas que llega a diferentes puntos del distrito, los ingresos genuinos generados por el municipio no se estarían reflejando, según ellos, en mejoras suficientes para la comunidad ni en el cumplimiento oportuno de las obligaciones salariales.

Los denunciantes sostienen que Cerrito cuenta con un importante potencial turístico y que, en determinadas épocas, registra una considerable presencia de visitantes, por lo que consideran necesario transparentar el destino de los recursos y mejorar la administración financiera.

Intendenta reconoce atraso

La intendenta interina, Carlina Carballo de Arce (ANR-HC), reconoció la existencia de una deuda de dos meses con los funcionarios municipales.

Explicó que el sábado se realizó el pago correspondiente a parte de los salarios atrasados, mientras que los concejales municipales todavía no pudieron percibir sus dietas.

Carballo señaló que la administración está trabajando en la generación de mayores ingresos para poder regularizar progresivamente las obligaciones pendientes, tanto con los funcionarios como con los integrantes de la Junta Municipal.

La jefa comunal interina también hizo referencia a las dificultades que enfrenta la Municipalidad para atender las numerosas necesidades del distrito, especialmente en materia vial.

Caminos y puentes

Carlina Carballo (ANR) manifestó que uno de los principales problemas de Cerrito es el deterioro permanente de los caminos rurales y puentes.

Explicó que después de cada lluvia varios tramos quedan seriamente afectados debido a la erosión provocada por el agua, obligando al municipio a realizar trabajos de reparación y mantenimiento de manera constante.

Indicó que para estas tareas reciben apoyo de la Gobernación de Ñeembucú y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), aunque aclaró que la asistencia no siempre es suficiente para atender simultáneamente todos los puntos afectados.

La intendenta sostuvo que es consciente de las necesidades existentes en el distrito, pero afirmó que la limitada disponibilidad económica de la Municipalidad dificulta dar respuestas inmediatas a todos los reclamos de la población.

Esperanza en el corredor de exportación

La administración municipal también deposita expectativas en la concreción del tramo asfaltado del Corredor de Exportación Oeste, que contempla la conexión desde la zona de Yabebyry hasta Pilar.

Carballo consideró que esta obra puede convertirse en un factor determinante para el desarrollo de Cerrito, una comunidad que durante décadas ha sufrido aislamiento y postergación debido a la falta de una conexión vial adecuada.

Sostuvo que la pavimentación permitirá mejorar la conectividad, facilitar el traslado de personas y productos y, principalmente, potenciar el turismo.

Cerrito cuenta con atractivos naturales y paisajísticos que, según las autoridades locales, podrían convertirse en importantes puntos de interés para el turismo interno si se logra mejorar la infraestructura vial y los servicios.

Mientras tanto, los funcionarios municipales aguardan la regularización de los salarios atrasados y los concejales reclaman el cumplimiento de sus respectivas dietas, en medio de una situación financiera que vuelve a poner bajo la lupa la administración de los recursos de la comuna.