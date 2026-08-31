Lamentan el mal estado del camino y puentes Cerrito– Villalbín

La crítica situación del camino que une Cerrito con Villalbín volvió a generar preocupación entre pobladores, luego de que un ómnibus que transportaba a un grupo de estudiantes y padres de familia quedara atascado en la zona de Curuzú Ava, distrito de Cerrito, debido a las malas condiciones del camino y de la infraestructura del puente existente en el lugar.

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El grupo se dirigía desde Cerrito hacia la comunidad turística de Itá Corá, en el distrito de Mayor Martínez, cuando el colectivo tuvo dificultades para atravesar uno de los sectores más deteriorados del trayecto. El hecho generó preocupación entre los pasajeros, especialmente porque se trataba de estudiantes que viajaban acompañados por sus padres.

De acuerdo con lo expresado por el poblador Celso Riveros, el inconveniente se produjo específicamente en inmediaciones del puente de Curuzú Ava, estructura que, según denunció, presenta desde hace tiempo un avanzado estado de deterioro.

Riveros señaló que los vecinos ya habían advertido anteriormente a las autoridades competentes sobre la situación y reclamaron la reparación del puente, pero hasta el momento no habrían obtenido una respuesta concreta.

“Hace rato estamos reclamando que se repare. Está en pésimas condiciones. Por suerte no fue un accidente para lamentar vidas, pero estuvo a punto”, manifestó el poblador, al expresar su preocupación por lo ocurrido.

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Reclamo por falta de mantenimiento

El poblador afirmó que la situación no se limita solamente al puente de Curuzú Ava, sino que existen otros puentes y sectores del camino que también presentan condiciones deficientes y requieren trabajos de mantenimiento.

“Tenemos que protestar porque, si no nos hacemos sentir, nadie nos va a respetar. La desidia, la ineptitud y la irresponsabilidad de las autoridades municipales están a la vista”, afirmó Celso Riveros.

Según explicó, los pobladores temen que el deterioro de las estructuras pueda ocasionar un accidente de mayores proporciones, particularmente teniendo en cuenta que por este trayecto circulan diariamente vehículos particulares, camiones, ómnibus y otros medios de transporte.

“La mayoría de los puentes están en pésimas condiciones y necesitamos que sean reparados para evitar que tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas”, insistió.

Una vía de comunicación fundamental

El camino que conecta Cerrito con Villalbín constituye una importante vía de comunicación para numerosas comunidades del departamento de Ñeembucú. Las condiciones de transitabilidad suelen complicarse aún más después de las lluvias, afectando el traslado de personas, productos y servicios.

Para los pobladores, el mantenimiento de los caminos y puentes no solamente representa una cuestión de comodidad, sino también de seguridad y conectividad, debido a que en determinados sectores una estructura deteriorada puede convertirse en un riesgo para quienes deben transitar por la zona.

Sin respuesta de la Municipalidad

Con el objetivo de conocer la posición de las autoridades municipales y saber si existen proyectos o gestiones previstas para la reparación del puente de Curuzú Ava y otros puntos críticos del distrito, intentamos obtener la versión de la intendenta municipal interina de Cerrito, Carolina Carballo de Arce (ANR). Llamamos al número de celular 0985 XXX951, pero no contestó.

Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los reclamos de los ciudadanos.