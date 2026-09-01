¿Habrá otra huelga de médicos? Esto dicen los gremios

La posibilidad de una nueva huelga nacional de médicos del sistema público de salud permanece latente luego de que el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) expresara ayer, lunes, su disconformidad con las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud Pública en respuesta a múltiples reclamos de los trabajadores de salud.

Los médicos del sistema público fueron a huelga a nivel nacional durante cinco días la semana pasada, argumentando que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

Ayer, más de 400 médicos especialistas en cirugía y terapia intensiva pediátrica, anestesiología, neurología y otras especialidades de algunos de los principales hospitales públicos del país presentaron sus renuncias ante la falta de respuestas del Gobierno a los reclamos del gremio. Hoy se sumarían más dimisiones de especialistas del Instituto Nacional del Cáncer.

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En respuesta, el Gobierno anunció un aumento de 260 millones de dólares para salud en el Presupuesto de Gastos de la Nación de 2027 y la ministra de Salud, María Teresa Barán, prometió avanzar en la “desprecarización” de casi 2.400 profesionales de la salud.

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Sin embargo, el Poder Ejecutivo se mantiene reacio a discutir el reclamo de un reajuste salarial sin que antes sea definido un esquema de meritocracia que premie la antigüedad y la especialización de los profesionales.

“Vamos a seguir firmes en nuestros pedidos”

En conversación con ABC Color este martes, la doctora Rossana González, secretaria general del Sinamed, reiteró la postura de disconformidad del gremio ante las medidas anunciadas ayer por el Gobierno y enfatizó que los galenos “vamos a seguir firmes en nuestros pedidos”.

La doctora González comentó que el próximo jueves tendrá lugar una nueva asamblea del Sinamed en el ex Seminario Metropolitano de Asunción, donde el gremio decidirá “si vamos o no a una nueva huelga”.

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Indicó que los planteamientos del Gobierno, entre ellos la implementación de una carrera sanitaria que contemple mejoras salariales graduales, vinculadas al escalafón profesional y a la formación académica han sido planteadas sin detalles.

“Entendemos que es un proyecto de ley que debe ser consensuado entre todos los gremios, luego se tiene que llevar al Congreso, se tiene que conseguir el presupuesto”, dijo la doctora González. “Queremos que nos digan el cronograma y cómo se va a corregir el pedido de reajuste salarial”, agregó.

Agregó que esos pedidos fueron hechos a la ministra Barán el pasado miércoles en una reunión en la que la titular de Salud no supo entrar en detalles sobre el plan.

Piden saber en detalle cómo se gastará el dinero

La doctora González cuestionó también que el Ejecutivo haya dicho que va a “analizar” uno de los pedidos clave de los médicos, el del cumplimiento de pagos dobles por feriados trabajados, en vez de dar una respuesta concreta.

Sobre el aumento para salud en el PGN de 2027, manifestó que el gremio médico reclama saber específicamente en qué se gastará el dinero y garantizar que “los pacientes reciban los medicamentos e insumos y no tengan que comprar absolutamente nada”.

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La titular del Sinamed afirmó que las renuncias de especialistas que comenzaron a ser presentadas ayer no son una forma de extorsión al Gobierno, sino de “manifestar el descontento a nivel nacional” del gremio médico.

“Existe una insatisfacción generalizada y esperamos que el Gobierno plantee algo concreto, con documentos y cronograma”, concluyó.