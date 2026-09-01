Reiteran orden de captura del extitular de APA Cosme Roa

La jueza de Ejecución Penal Cynthia Sostoa reiteró hoy, por cuarta vez, la orden de captura dictada contra el extitular de Autores Paraguayos Asociados (APA), Cosme Alcibiades Roa el 7 de marzo de 2022. El ahora prófugo debe cumplir una condena de seis años de cárcel, por un millonario desvío detectado en la entidad a su cargo.

Tras recibir el expediente de la causa abierta por el millonario desvío descubierto en el año 2016, la magistrada Sostoa ordenó la captura de Cosme Roa y su reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, actual Centro Nacional de Prevenidos.

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Orden de captura internacional contra Cosme Alcibiades Roa, desde 2024

La magistrada dio a conocer su decisión a través de a través del auto interlocutorio (AI) N° 410, del 7 de marzo de 2022 y ante la renuencia del condenado en presentarse ante la justicia, el 26 de enero de 2024, el Juzgado libra oficio al Departamento de Interpol de la Policía Nacional a fin de ordenar la captura internacional.

Posteriormente, el juzgado reiteró la orden de captura de Roa el 15 de enero de 2025 y el 2 de febrero de 2026, sin éxito.

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“Con el objeto de procurar el cumplimiento efectivo de la condena que le fuera impuesta al condenado Cosme Alcibiades Roa, en razón a que, a la fecha se encuentra firme y en etapa de ejecución; y teniendo en cuenta, que ya se había librado oficio correspondiente a la Policía Nacional para la captura del mismo, no obrando comunicación alguna sobre la privación de libertad a la fecha; corresponde reiterar la orden de captura del condenado en todo el territorio de la República del Paraguay”, explica la jueza, en su AI N° 1.238.

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APA tuvo perjuicio de G. 20.000 millones

Cosme Alcibiades Roa y Luis Barrientos, expresidente y exsecretario de Autores Paraguayos Asociados (APA), fueron condenados a 6 y 4 años de prisión por el desvío de G. 20.000 millones, ocurrido entre los años 2012 y 2016, en un juicio oral y público que concluyó en noviembre del 2019.

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El Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Peña e integrado por Rossana Maldonado y Blanca Gorostiaga encontró culpable a Roa por haber cometido los hechos punibles de lesión de confianza y violación de llevar libros de comercio.

Por su parte, Barrientos fue condenado por lesión de confianza, alteración de datos y sabotaje de sistemas electrónicos en carácter de instigador, debido a que el día de la intervención judicial en APA se manipuló el sistema de circuito cerrado.