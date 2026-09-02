Alerta Mafe: buscan a adolescente de 17 años desaparecido en Villa Elisa

La Fiscalía Zonal de Villa Elisa, a cargo del agente fiscal Marco Antonio Amarilla, solicitó a la comisaría actuante un reporte detallado acerca de las tareas investigativas en torno a la desaparición de Jorge Ignacio Domínguez Medina, de 17 años.

Según el informe oficial, el adolescente fue visto por última vez sobre la calle Boquerón y Cuarta N° 105, en el barrio 29 de Septiembre de la ciudad de Villa Elisa.

Domínguez Medina es descrito como una persona de contextura delgada, estatura alta, tez blanca, ojos marrón claro, cabello corto y hoyuelos en ambos lados del rostro. Al momento de su desaparición, vestía una bermuda gris, campera negra y un kepis del mismo color.

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En la orden remitida, la representación fiscal solicitó verificar si ya se dispuso formalmente la orden de búsqueda y localización y, en caso contrario, exigió su inmediata ejecución.

Asimismo, se recordó a la dependencia policial la obligación de cumplir con los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, fijando un plazo de 24 horas para la remisión del informe correspondiente y la aplicación estricta de los protocolos vigentes para personas desaparecidas.

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Canales habilitados para brindar información

La investigación se encuentra abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del caso y dar con el paradero del menor de edad. Ante cualquier dato o información relevante, las personas pueden comunicarse inmediatamente al número celular (0991) 211-318, al sistema 911, a la línea 130, o bien acercarse a la sede fiscal o comisaría más cercana.

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