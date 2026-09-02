Aneaes: estas son las carreras de salud con “informalidad más grave”

La falta de acreditación de carreras vinculadas al área de la salud genera especial preocupación en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Su titular, José Duarte Penayo, señaló que enfermería, kinesiología y fisioterapia se encuentran entre las disciplinas cuya situación resulta más delicada.

El presidente de la Aneaes sostuvo que, aunque medicina representa el 25% del grupo de carreras no acreditadas, la situación que más preocupa dentro del área de salud se concentra en otras disciplinas.

“La situación más grave aún se da en enfermería, kinesiología, fisioterapia, etc. Todas estas disciplinas y profesionales tan sensibles están en un estado de informalidad mucho más grave”, lamentó.

La advertencia se da en medio del proceso impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para vincular la acreditación de las carreras con el registro de títulos universitarios.

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Preocupación por la formación de profesionales sanitarios

Duarte cuestionó que durante los últimos años se hayan registrado títulos correspondientes a carreras que no contaban con acreditación y señaló que no existe información suficiente sobre las competencias que adquirieron todos esos profesionales.

Según explicó, entre los más de 100.000 títulos de carreras no acreditadas registrados en los últimos tres años también existen casos relacionados con el área de salud.

“Estos títulos no tienen legitimidad académica. Por lo menos, no tenemos información de las competencias que estos egresados adquirieron”, apuntó.

Acreditación busca ordenar la oferta universitaria

La nueva política del MEC establece que las universidades deberán avanzar con la acreditación de sus carreras. La Resolución N.º 1.578, firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez, el 26 de setiembre de 2025, dispone que desde 2028 la cartera educativa ya no registrará títulos de grado y posgrado correspondientes a carreras no acreditadas.

Duarte aclaró que la medida no tiene efecto retroactivo y que el objetivo es que la acreditación se convierta en un requisito para el registro de nuevos títulos.

Según el titular de la ANEAES, desde la aprobación de la resolución ministerial, se inscribieron 536 carreras en procesos de acreditación, una cifra que consideró histórica para la institución.

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“Esto no tiene retorno”, afirma Duarte

El presidente de la Aneaes sostuvo que las nuevas disposiciones ya están provocando cambios en el sistema universitario y afirmó que algunas instituciones están reduciendo su oferta.

También reconoció que existen “presiones” contra la Aneaes y el MEC debido a las medidas adoptadas, pero aseguró que cuentan con respaldo del presidente Santiago Peña para continuar con el proceso.

“Esto no tiene retorno y los resultados vamos a tener en corto y mediano plazo porque se va a empezar a ordenar el sistema, eso es lo importante”, afirmó.