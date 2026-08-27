Anulación de matrículas: MEC dice que situación es “compleja”, pero hablará con universidades

El viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Hermenegildo Cohene, respondió al pedido realizado por el Ministerio Público de pedir a las universidades que acudan a la Justicia para solicitar la pérdida de eficacia de los títulos falsos, para despojar a estos documentos de todo valor legal. Con esta medida, la cartera educativa podrá anular la matrícula de al menos 144 “profesores” que nunca habrían pasado por una universidad.

“¿Cómo yo mismo (MEC) vuelvo a anular algo que dije que estaba bien? Por eso es complejo el tema, por más que sean títulos falsos, el Ministerio al registrar le dio legalidad”, argumentó Cohene. No obstante, aclaró que la situación cambia en los casos de “burdas falsificaciones” donde las personas ni siquiera pasaron por la carrera y habrían comprado sus diplomas.

“Cuando hay falsificación burda, así como el caso de varias instituciones privadas como la Autónoma (Universidad Autónoma de Asunción - UAA), en esos casos si corresponde que la misma universidad haga esa acción”, remarcó.

Según el funcionario, actualmente conversan con asesores jurídicos sobre la medida recomendada por el Ministerio Público, específicamente por la fiscala Teresa Sosa, quien pidió esta acción durante una reunión con el ministro de Educación, Luis Ramírez y con autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) realizada el martes pasado.

Títulos falsos: MEC planteará medida judicial a rectores de universidades

Hermenegildo Cohene expresó que el próximo lunes 31 de septiembre se reunirá con la rectora de la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), Kitty Gaona, y le planteará lo solicitado por la Fiscalía para que las universidades soliciten a la Justicia la nulidad de los títulos falsos.

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“Yo voy a plantear a la rectora que pueda impulsar esta medida, ya que según los datos que tenemos y que nos dio la fiscala, es la más afectada en estos 144 casos. Luego, por su intermedio se puede ver con las otras universidades, ya que ellos tienen su propia asociación y se movilizan a través de esa organización”, aseguró.

Manifestó que al contar con el aval legal de la casa de estudios o del ámbito judicial y los títulos se dejan sin efecto, ahí si el MEC no tiene impedimento para proceder al retiro definitivo de las matrículas profesionales de profesores que posiblemente cuentan con título y matrícula sin haber pisado una sala de clases en institutos o universidades.

“Puede ser un factor por el cual también tenemos los resultados no muy alentadores, en cuanto a rendimiento de nuestros estudiantes en áreas tan sencillas como la comprensión lectora, matemática, ciencias naturales. No quiero decir que sea por culpa de eso, pero...”, reflexionó el viceministro.

Lo que solicitó la Fiscalía al MEC y al Cones

La agente fiscal Teresa Sosa trazó la hoja de ruta legal: las universidades salpicadas deben recurrir al fuero civil de primera instancia para solicitar formalmente la pérdida de eficacia jurídica de los 144 diplomas apócrifos.

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Como no existe margen de debate sobre el origen fraudulento de los papeles, es decir, está probado que son falsificados, una sentencia firme en ese ámbito bastará para despojar a los documentos de cualquier ropaje de legalidad y dejar la cancha libre al MEC para anular las matrículas, según apuntó.

La intención es que todo el proceso administrativo culmine para noviembre, de modo a que estas personas ya no ingresen a las aulas en 2027.