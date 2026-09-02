Aumentan cuadros respiratorios: qué virus circulan ahora y quiénes son los más afectados

La directora de Vigilancia de la Salud, Andrea Ojeda, informó que en la última semana se observó un aumento de los cuadros respiratorios en el país. Sin embargo, aclaró que este incremento no se debe principalmente al subclado de Influenza A (H3N2), conocido popularmente como “supergripe”.

De acuerdo con la vigilancia realizada en los centros centinela a nivel país, el virus que actualmente circula de manera predominante es el virus sincitial respiratorio (VSR), que representa el 40% de los cuadros detectados.

Le siguen el rinovirus, con el 34%, el metaneumovirus, con el 10%; el adenovirus, con el 3%; y los virus de influenza A y B, que en conjunto representan el 1% de las detecciones actuales.

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Influenza A (H3N2) tuvo su pico en mayo

Ojeda explicó que la Influenza A (H3N2) ingresó al país en diciembre del año pasado y provocó un aumento de casos durante enero y febrero.

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Añadió que el pico de influenza se registró en mayo. En lo que va del año se contabilizan 750 casos de influenza, de los cuales el 86% corresponde a Influenza A (H3N2).

La directora de Vigilancia señaló que el pasado 15 de agosto el Laboratorio Central informó que este tipo de influenza todavía persiste en circulación. No obstante, aclaró que su presencia actualmente es mucho menor frente a otros virus respiratorios.

Hospitalizados y muertos en agosto

El incremento de las infecciones respiratorias también se refleja en los servicios hospitalarios.

En las últimas cuatro semanas se registraron 1.450 hospitalizaciones por cuadros respiratorios y 27 fallecimientos relacionados con estas enfermedades, según los datos proporcionados por la titular de Vigilancia de la Salud.

Ante este escenario, Ojeda recomendó extremar las medidas de prevención, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Virus sincitial también afecta a mayores de 60 años

Uno de los datos que genera atención en esta temporada es el impacto del virus sincitial respiratorio en personas adultas mayores, según Ojeda.

Explicó que tradicionalmente este virus se asociaba principalmente con cuadros en niños pequeños. Sin embargo, actualmente las autoridades sanitarias observan una importante afectación en personas mayores de 60 años.

Según los datos citados por la funcionaria, alrededor del 25% de los afectados corresponde a mayores de 60 años, mientras que el 28% corresponde a menores de 2 años.

“Tenemos virus sincitial que no solo afecta a los pequeños, sino también a los adultos”, señaló Ojeda, al explicar que esta situación está contribuyendo al aumento de las consultas y hospitalizaciones registradas durante las últimas semanas.

Más de 1,2 millones de dosis contra la influenza aplicadas

En cuanto a la campaña de vacunación contra la influenza, Ojeda informó que ya fueron aplicadas aproximadamente 1.233.000 dosis, de las 1.500.000 disponibles.

La vacunación continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de cuadros graves y complicaciones asociadas a la influenza, conforme resaltó.

Acotó que para el virus sincitial respiratorio, el país dispone de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que se utiliza para prevenir cuadros graves, particularmente en bebés y niños pequeños de hasta 2 años, grupos indicados por las autoridades sanitarias.

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Recomiendan lavado de manos y uso de tapabocas

Para los demás virus respiratorios que circulan actualmente no existe una vacuna específica disponible, por lo que la funcionaria insistió en las medidas de prevención.

Entre las principales recomendaciones, se encuentran el lavado frecuente de manos, evitar acudir con síntomas al trabajo o a lugares concurridos y utilizar tapabocas para reducir el riesgo de contagio.