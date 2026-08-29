Cuadros respiratorios: mayoría de ingresos hospitalarios son por complicación

Según dieron a conocer desde el MSP, el reporte actualizado de Vigilancia de la Salud muestra que, en las últimas cuatro semanas, las camas en los establecimientos de salud siguen siendo ocupadas predominantemente por los grupos más vulnerables.

El grupo de niños menores de 2 años refleja el 28 % de los ingresos, seguido por el de adultos de 60 años y más, que representa el 24 %, mientras que el 17 % corresponde a niños y jóvenes de entre 5 y 19 años.

Hasta el momento, el virus sincitial respiratorio (VSR) se mantiene como el virus predominante entre los pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, seguido en orden de frecuencia por metapneumovirus, rhinovirus, adenovirus, parainfluenza, influenza B e influenza A (H3N2).

En las últimas cuatro semanas se observó un crecimiento en las consultas respiratorias. Desde la semana (SE) 30 a la 33 se notificaron 6.301 consultas por Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en los Centros Centinela. El acumulado nacional de consultas por esta causa en la última semana (SE) 33 es de 41.249 casos.

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Muertes por enfermedades respiratorias

Durante este periodo, en los Centros Centinela se registraron 1.466 personas hospitalizadas por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en las últimas cuatro semanas.

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De este total, el 16 % requirió ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Explican que con estos datos, la métrica actual indica que la proporción de pacientes hospitalizados se mantiene dentro de los parámetros esperados, pero con aumento importante en la última semana.

En las últimas cuatro semanas se han confirmado 27 decesos por virus respiratorios asociados a: virus sincitial respiratorio (10), rhinovirus (6), metapneumovirus (6), influenza A H3N2 (2), adenovirus (1), parainfluenza (1) y metapneumovirus + rhinovirus (1).

Destacan en el informe que ninguno de los afectados contaba con antecedentes de vacunación antigripal de la temporada. En lo que va del 2026 suman 189 los fallecidos por virus respiratorios.

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MSP insiste en vacunación

Desde el MSP insisten en la vacunación anual contra las enfermedades de invierno, especialmente a los grupos vulnerables que actualmente concentran el mayor número de internaciones y defunciones.

Las personas con factores de riesgo como hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías, diabetes y asma registran las coberturas más bajas de vacunación contra la influenza.

La vacuna anual contra la influenza que reduce el riesgo de complicaciones graves y de mortalidad asociada a la infección por el virus de la influenza. La vacuna confiere protección efectiva luego de dos semanas de su aplicación.

Asimismo, se dispone en el país del biológico para prevenir infecciones graves por el virus sincicial respiratorio (VSR) orientado a todos los recién nacidos, entre noviembre del año 2025 y julio del año 2026, que enfrentarán su primera exposición al virus, así también a los niños menores de 1 año con factores de riesgo.

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Piden consultar ante aparición de síntomas

En caso de manifestar síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta u otro), recomiendan usar tapabocas para impedir contagios, acudir a la consulta médica para recibir el tratamiento oportuno y cumplir con el reposo indicado.

Desde la cartera sanitaria recuerdan que no se dede enviar a los niños con síntomas respiratorios a la escuela, colegio ni a la guardería, en cumplimiento de los filtros escolares. Así también, evitar asistir al lugar de trabajo en esas condiciones, a los efectos de prevenir contagios y ausentismos masivos.

Piden usar tapabocas si una persona presenta síntomas respiratorios, además de cubrir correctamente boca y nariz cuando se tose o estornuda. También es clave su utilización al acudir a los establecimientos de salud y no debe retirarse al momento de toser o estornudar.

Recuerdan que también se debe cubrir la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar, desechar el pañuelo y seguidamente higienizarse las manos. En caso de no contar con pañuelo, cubrirse al toser o estornudar con la flexura interna del codo, nunca con la mano, de manera a disminuir la dispersión de gotitas y aerosoles, así como la contaminación de superficies.

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