Buscan a un hombre desaparecido ayer en Ñemby

De acuerdo con la denuncia presentada por su madre, el hombre salió de su inmueble —ubicado en el barrio Vista Alegre de esa ciudad— alrededor de las 09:30 de ayer con destino a su lugar de trabajo, situado sobre la Ruta PY01, frente al supermercado El Pueblo.

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Sin embargo, Torres no llegó al sitio y desde ese momento se perdió todo contacto con él, ya que tampoco respondió a los constantes mensajes ni a las llamadas a su teléfono celular.

La alerta fue dada por sus propios compañeros de labores, quienes al percatarse de la inasistencia contactaron a la familia, motivando la inmediata denuncia formal.

La causa se encuentra bajo la investigación de la agente fiscal Gladys González, de la Fiscalía Zonal de Ñemby, quien movilizó a las fuerzas policiales para iniciar los procedimientos de rastreo.

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¿Cómo colaborar?

Se solicita la valiosa colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlo. Las informaciones pueden brindarse a través de: