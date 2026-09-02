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02 de septiembre de 2026 a la - 09:50

Buscan a un hombre desaparecido ayer en Ñemby

Cristian Ramón Torres Torres de 35 años, desaparecido.
Cristian Ramón Torres Torres de 35 años, desaparecido.Gentileza Ministerio Público

El Ministerio Público emitió una orden de búsqueda y localización a nivel nacional para dar con el paradero de Cristian Ramón Torres Torres. Este hombre de 35 años se encuentra desaparecido desde el pasado martes 1 de septiembre, cuando salió de su vivienda en Ñemby rumbo a su trabajo sin que se supiera más de él.

Por ABC Color

De acuerdo con la denuncia presentada por su madre, el hombre salió de su inmueble —ubicado en el barrio Vista Alegre de esa ciudad— alrededor de las 09:30 de ayer con destino a su lugar de trabajo, situado sobre la Ruta PY01, frente al supermercado El Pueblo.

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Sin embargo, Torres no llegó al sitio y desde ese momento se perdió todo contacto con él, ya que tampoco respondió a los constantes mensajes ni a las llamadas a su teléfono celular.

Cristian Ramón Torres Torres de 35 años se encuentra desaparecido desde el pasado martes 1 de septiembre.
Cristian Ramón Torres Torres de 35 años se encuentra desaparecido desde el pasado martes 1 de septiembre.

La alerta fue dada por sus propios compañeros de labores, quienes al percatarse de la inasistencia contactaron a la familia, motivando la inmediata denuncia formal.

La causa se encuentra bajo la investigación de la agente fiscal Gladys González, de la Fiscalía Zonal de Ñemby, quien movilizó a las fuerzas policiales para iniciar los procedimientos de rastreo.

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¿Cómo colaborar?

Se solicita la valiosa colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a ubicarlo. Las informaciones pueden brindarse a través de:

  • Sistema 911 de la Policía Nacional.
  • Línea directa familiar: (0985) 502-614 (Madre del desaparecido).
  • Fiscalía Zonal de Ñemby o la comisaría más cercana.