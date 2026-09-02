Clausuran parque de diversiones en la Costanera por falta de seguridad y permisos

La Municipalidad de Asunción procedió a la suspensión y clausura de los juegos mecánicos del predio conocido como “City Park”, ubicado en la Costanera de la capital.

La medida se adoptó luego de detectarse que el lugar operaba de manera irregular, sin contar con el permiso municipal correspondiente para su funcionamiento, y lo que es más grave, incumpliendo las condiciones mínimas de seguridad exigidas para proteger la integridad de los niños y familias que visitaban el espacio recreativo, según afirmó el intendente de Asunción, Luis Bello, en un posteo en sus redes sociales.

Ante esta situación, las autoridades locales intervinieron la zona, la cual ya fue debidamente señalizada.

Desde el municipio se emitió una advertencia directa a los responsables del parque. Tienen la obligación de desmantelar y retirar toda la infraestructura instalada en el lugar.

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En caso de incumplimiento de esta disposición, la propia Municipalidad ejecutará el operativo de retiro, trasladando todos los costos operativos a cargo de los infractores.