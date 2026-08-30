Obras del centro de Asunción: qué se está haciendo y qué falta del millonario plan del MOPC

La transformación del Centro de Asunción avanza, pero lo hace de manera lenta. A casi tres años de que el Estado paraguayo habilitara el financiamiento para el denominado “Proyecto de Resiliencia del Centro de Asunción”, apenas tres contratos de obras se encuentran actualmente adjudicados, mientras otros componentes todavía deben pasar por procesos de contratación.

El programa es financiado mediante un préstamo de hasta US$ 105 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Grupo Banco Mundial. Para su implementación, el Poder Ejecutivo promulgó en noviembre de 2023 la Ley N° 7201/23, que aprobó el financiamiento.

Mientras las obras avanzan lentamente y otros componentes aún deben ser adjudicados, el préstamo ya genera intereses que deben ser afrontados por el Estado paraguayo.

La directora de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), arquitecta Verónica Martínez, informó que actualmente existen tres contratos de obras adjudicados, por un monto total de G. 207.342 millones, equivalentes a unos US$ 34,6 millones, tomando como referencia un tipo de cambio de G. 6.000 por dólar.

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El contrato con mayor avance corresponde al soterramiento de la línea de transmisión de 2x220 kV, adjudicado al Consorcio TOCSA-Tecnoedil por G. 67.091 millones. Según Martínez, los trabajos están llegando al 100% durante agosto.

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La obra comprende el soterramiento de aproximadamente 2,5 kilómetros de la línea de alta tensión, sobre la avenida Costanera, desde el Parque Caballero hasta la calle San Estanislao.

Intervención del Centro Histórico: Aún falta el corredor Paraguayo Independiente

El segundo contrato corresponde a la Fase 1 del Centro Histórico de Asunción, adjudicada al Consorcio Palma, integrado por TECO S.A. y CCC S.A., por G. 79.225 millones.

Martínez detalló que los trabajos ya se iniciaron en la Plaza O’Leary, cuya intervención ya fue terminada, y en la Plaza Uruguaya. La obra también comprende el corredor Paraguayo Independiente, el conjunto de plazas frente al Cabildo y la Plaza Isabel la Católica.

La intervención contempla un mejoramiento integral del corredor Paraguayo Independiente, con trabajos sobre pavimentos, veredas, redes de desagüe, soterramiento de la red eléctrica, equipamiento urbano y paisajismo.

En las plazas, explicó la directora, se realiza la puesta en valor y mejoramiento integral de la infraestructura existente, incluyendo senderos, monumentos, iluminación, equipamientos urbanos destinados a los distintos usos y paisajismo.

Todas estas intervenciones deben ajustarse, además, a las disposiciones del manual del Centro Histórico de Asunción (CHA), cuya aplicación es obligatoria para las obras comprendidas en el área.

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El plazo contractual para concluir la totalidad de los trabajos de esta primera fase está fijado para diciembre de 2027.

Obras en el Parque Caballero

El tercer contrato corresponde a la Fase 1 del Parque Bernardino Caballero, adjudicada a Tecnoedil S.A. por G. 61.025 millones.

Los primeros frentes de trabajo fueron habilitados en julio de 2026, según informó Martínez. La previsión es que los sectores terminados puedan ser habilitados al público de manera gradual, mientras que la conclusión total de esta fase está prevista para septiembre de 2027.

El contrato incluye el diseño ejecutivo y la construcción de las obras, además de la gestión de operación y un periodo de mantenimiento del parque después de la culminación de los trabajos.

¿Qué falta adjudicar?

Pese a los tres contratos actualmente en ejecución, el proyecto todavía tiene componentes importantes pendientes.

Entre ellos figura el proyecto integral y construcción del Distrito Eco-Inclusivo, Fase 1, que se encuentra en proceso de licitación de precalificación, para la construcción de las viviendas en la Chacarita. También está en proceso de contratación la consultoría para la fiscalización del Distrito Eco-Inclusivo, Fase 1.

Por otra parte, el MOPC tiene en etapa de planificación la Fase 2 del Parque Caballero y nuevas intervenciones en el Centro Histórico, específicamente el denominado corredor Palma y las plazas de su entorno. Pero Martínez, ya nada mencionó sobre la intervención prevista para el Banco San Miguel, otro de los componentes que estaban contemplados dentro del proyecto de resiliencia del Centro de Asunción.

El panorama muestra así una ejecución todavía parcial de un programa cuyo financiamiento fue aprobado en 2023. Mientras algunas obras ya comienzan a cambiar el paisaje del centro capitalino, otras etapas aún deben superar procesos de contratación antes de convertirse en obras concretas.

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MOPC busca convertir el manual de estas obras en norma obligatoria

En el marco de este plan de transformación, el MOPC también presentó el Manual de Diseño Urbano del Centro Histórico de Asunción (CHA), una herramienta técnica destinada a unificar los criterios para las intervenciones en el área central. El documento establece pautas para calles, veredas, vegetación, drenaje, mobiliario urbano, iluminación y otros elementos del espacio público.

El Ministerio busca que el manual sea aprobado por la Municipalidad de Asunción y posteriormente tratado por la Junta Municipal, de modo a convertir sus disposiciones en una reglamentación de cumplimiento obligatorio para las intervenciones en el Centro Histórico ye incluso otros puntos de la ciudad.