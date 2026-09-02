Conferencia Episcopal exige soluciones urgentes ante renuncia masiva de médicos

Ante la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud pública paraguayo, agravada por la renuncia coordinada de cientos de especialistas y la incertidumbre que sufren miles de pacientes, el Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió este 2 de septiembre de 2026 un comunicado titulado “La salud, un Bien Común que no admite postergaciones”.

El Episcopado advirtió que la salud es un derecho de todos y no un privilegio ni un discurso vacío, señalando que la porción más vulnerable de la sociedad es la que padece las consecuencias directas de esta situación.

En el documento, la institución distingue tres elementos clave en el debate:

La dignidad protegida por ley en el derecho a la salud y al trabajo digno, la cual no depende de la coyuntura fiscal.

El presupuesto como instrumento ejecutor de ese derecho, construido mediante decisiones políticas.

El factor humano, conformado por médicos, enfermeras, técnicos y toda la comunidad de la salud que materializan la atención real.

La CEP reconoció la legitimidad de los reclamos del personal de salud, citando salarios congelados por más de una década, falta de insumos y condiciones laborales extremas que obligan a los profesionales a subsidiar con su propio bolsillo el servicio que prestan al Estado.

Asimismo, reclamaron coherencia y austeridad a quienes administran el presupuesto público.

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Sin embargo, los obispos también cuestionaron el impacto de la renuncia masiva coordinada, que deja sin especialistas áreas críticas como la pediatría: “Esto recae sobre quien no tiene ninguna responsabilidad en el conflicto. El paciente, el niño que espera una cirugía, la familia que no eligió estar en medio de esta disputa”. En este sentido, solicitaron al gremio priorizar los casos más urgentes y mantener informados a los usuarios sin abandonar sus justos reclamos.

Exigencias al Estado y propuesta de mesa de trabajo

El pronunciamiento apunta directamente al Estado, reclamando asumir su responsabilidad tras “catorce años de indiferencia” que no se solucionan con comunicados ni con promesas vagas de una carrera sanitaria sin plazos ni financiamiento concreto.

Los obispos recordaron que “Paraguay Sano” fue definido por el propio Gobierno como un pilar de gestión, por lo que su presupuesto debe tratarse como una prioridad real y no como una partida contingente.

Finalmente, la Conferencia Episcopal convocó a ampliar la respuesta a una mesa de trabajo multisectorial, con participación del Congreso, sociedades científicas, gobiernos departamentales y ciudadanía organizada, de cara al Presupuesto General de la Nación 2027, instando a las autoridades y gremios a negociar de buena fe poniendo a las personas en el centro.