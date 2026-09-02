Salud convoca a médicos para desprecarización: cronograma y requisitos

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) arrancó el proceso de adjudicación en el marco del concurso de oposición para la desprecarización laboral de los contratados, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La primera etapa involucra al grupo ocupacional de médicos, con un total de 1.644 postulantes elegibles a ser adjudicados.

La recepción de carpetas se realiza en el Departamento Gestión del Empleo, ubicado en Pettirossi casi Constitución (Asunción), en el horario de 07:30 a 15:00.

Salud informó que buscará la desprecarización de 2.390 médicos, aunque el gremio de profesionales en movilización, que solicita un aumento salarial, exige el nombramiento de al menos 4.000 contratados.

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Convocatoria y cronograma para médicos

El cronograma establecido para la entrega de documentos de los médicos se divide según el listado publicado:

Lunes 7 de septiembre: desde el N° 1 al 350.

Martes 8 de septiembre: desde el N° 351 al 700.

Miércoles 9 de septiembre: desde el N° 701 al 1.050.

Jueves 10 de septiembre: desde el N° 1.051 al 1.400.

Viernes 11 de septiembre: desde el N° 1.401 al 1.644.

Requisitos documentales obligatorios

La presentación de los recaudos es de carácter obligatorio y la no presentación implica la descalificación automática del proceso, según informó Salud.

Los postulantes deben presentar una carpeta archivadora con los documentos perforados que incluyan:

Formulario de postulación y currículum

2 fotocopias autenticadas de la cédula de identidad vigente

2 fotocopias autenticadas del registro profesional vigente o constancia de renovación

1 fotocopia autenticada del título de grado

Certificado de antecedente policial

Certificado de antecedente judicial

Certificado laboral actualizado del Ministerio de Salud.

Salud agrega que las carpetas pueden ser entregadas por un tercero o a través de los Jefes de Recursos Humanos de cada dependencia, siempre que reúnan la totalidad de los requisitos exigidos.

Próximas etapas y canales de consulta

Desde la Dirección General de Recursos Humanos del MSPBS informaron que los cronogramas de recepción para los siguientes grupos se socializarán los días viernes. El orden de las próximas convocatorias comprende a:

Prof. Sanitario II (2da etapa)

Prof. Sanitario II – Lic. de Blanco (2da etapa)

Auxiliar en Salud (2da etapa)

Técnico de Blanco (3ra etapa)

Técnico Superior en Enfermería (3ra etapa)

Prof. Sanitario II – Lic. en Enfermería (3ra etapa).

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Para aclaraciones, la cartera sanitaria habilitó el número telefónico 021-2374294 y el celular 0983-102416, además del correo institucional concursos.dgrrhh@mspbs.gov.py, de 07:00 a 15:00.