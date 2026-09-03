Congreso internacional en Pilar: debaten sobre educación, tecnología y desarrollo

Especialistas y representantes de instituciones académicas y de investigación de Azerbaiyán, India, Canadá, Estados Unidos y Argentina formaron parte del noveno Congreso Internacional de la Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior desarrollado en la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

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Durante el evento fueron abordados diversos ejes temáticos, entre ellos el comercio internacional, la producción ganadera, las tecnologías emergentes y los sistemas de producción cooperativa. También, temas vinculados con la formación profesional y las necesidades actuales de la sociedad.

El decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, Víctor Riveros, destacó la importancia de este tipo de encuentros como espacios complementarios a la formación académica tradicional.

“Estos congresos cubren vacíos que no se pueden tener en las aulas en el día a día”, dijo Riveros, al remarcar el valor del intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas y estudiantes.

Intercambio entre universidades

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina, Héctor Rubén Paz, señaló que el congreso permitió fortalecer los vínculos entre instituciones académicas de la región y generar un espacio para compartir experiencias.

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“Este congreso sirve para intercambiar experiencias y conocimientos entre universidades hermanas”, expresó.

Paz explicó que uno de los temas de especial interés fue la formación de ingenieros y la generación de oportunidades laborales en el campo de la ingeniería, considerando el papel que cumplen estos profesionales en el desarrollo científico y tecnológico.

“Pude ver la importancia de la formación de ingenieros dentro del país, fundamentalmente en lo que hace al desarrollo y al desarrollo científico y tecnológico”, manifestó.

“El congreso cobra una notoriedad muy importante. El trabajo ha sido importante porque le da una relevancia a la región”, afirmó.

Paz puso además especial énfasis en el potencial agropecuario de Paraguay y su relación con la demanda de profesionales especializados. Señaló que tanto la agricultura como la producción ganadera han sido fundamentales para el crecimiento regional y que el proceso productivo incorpora cada vez más tecnología.

“Se requiere de profesionales capacitados para acompañar la incorporación de nuevas tecnologías, un desafío que también involucra a las universidades encargadas de formar a los futuros profesionales”, señaló.

Investigación contra las garrapatas

Otro de los temas vinculados al sector productivo fue presentado por el representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, José Taffaletti, quien habló sobre los trabajos de investigación relacionados con el control de las garrapatas en el ganado bovino.

Taffaletti señaló que vienen desarrollando investigaciones desde hace más de una década con el objetivo de combatir la problemática y mejorar las estrategias utilizadas por los productores.

En ese sentido, recomendó a los ganaderos realizar pruebas de resistencia en laboratorios de referencia, de manera a determinar qué productos son realmente efectivos para el control de las garrapatas.

Explicó que los productores pueden enviar muestras a laboratorios especializados para conocer el nivel de resistencia y, a partir de los resultados, seleccionar el producto más adecuado para el tratamiento.