Habilitan la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Pilar

El rector de la Universidad Nacional de Pilar, Víctor Ríos, anunció la noticia a través de un video difundido en su cuenta de Facebook, calificando la jornada del 17 de marzo de 2026 como “un día histórico para Ñeembucú”.

“Hoy es un día histórico para Ñeembucú. El Cones habilitó la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Pilar. Los hijos y las hijas de Ñeembucú ya no tendrán la necesidad de abandonar su terruño para estudiar esta carrera”, expresó.

El rector también destacó que la apertura de la carrera no solo beneficiará a estudiantes locales, sino que posicionará a la ciudad como un nuevo polo educativo, capaz de atraer a jóvenes de distintos puntos del país e incluso del extranjero.

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Asimismo, aseguró que el compromiso institucional apunta a ofrecer una formación de alta calidad, bajo la dirección del doctor Luis Brizuela.

La habilitación se sustenta en la infraestructura con la que ya cuenta la Facultad de Ciencias Biomédicas, incluyendo el Hospital Escuela, donde actualmente estudiantes de enfermería y kinesiología realizan sus prácticas profesionales.

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Cabe recordar que en septiembre de 2025, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, había visitado el campus de la UNP y adelantado que la institución reunía las condiciones necesarias para la habilitación de la carrera, destacando como requisito clave la existencia del hospital escuela.

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La creación de la carrera de Medicina representa la concreción de un anhelo de varios años, impulsado por la necesidad de evitar la migración de jóvenes hacia Asunción o hacia ciudades argentinas como Corrientes para cursar esta formación.

La Facultad de Ciencias Biomédicas de la UNP funciona desde 2006, ofreciendo las carreras de enfermería y kinesiología, y ahora suma Medicina como una de las propuestas académicas más relevantes para el desarrollo del departamento.