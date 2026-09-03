Funcionarios judiciales también piden reajuste salarial

El Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay volvió a alzar la voz este año para exigir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una respuesta urgente ante la crisis salarial que afecta a gran parte de los trabajadores del sector.

Según explicó Porfiria Ocholasky, secretaria general del gremio, la solicitud formal de reajuste lleva 14 años de espera infructuosa. La dirigente enfatizó que la exigencia actual no se trata de un aumento discrecional, sino de un reajuste técnico indispensable para compensar la realidad económica.

“¿Por qué decimos reajuste salarial? Porque en estos 14 años, el poder adquisitivo del salario se perdió el 180%”, argumentó Ocholasky, al tiempo de detallar que existen 5.300 funcionarios judiciales con títulos universitarios que perciben haberes por debajo del salario mínimo vigente dentro de la institución.

La situación se torna más compleja debido a las incompatibilidades que rigen en la carrera judicial. Ocholasky apuntó que la normativa interna impide a los funcionarios ejercer la abogacía de forma independiente, limitando sus ingresos a una única fuente salarial dentro del Poder Judicial.

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Esto deja en una situación de alta vulnerabilidad a sectores clave como dactilógrafos, oficiales de secretaría, ujieres notificadores y asistentes jurisdiccionales.

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A este panorama de precarización se suma una demanda histórica por equiparación salarial, ya que el sindicato constató que existen empleados que cumplen exactamente las mismas funciones y la misma carga horaria, pero perciben remuneraciones desiguales.

Apelación al Congreso y al Ejecutivo

Ante la falta de respuestas satisfactorias por parte de la máxima instancia judicial, el gremio adelantó que buscará caminos alternativos.

“Vamos a recurrir, como todos los años, a la buena predisposición de los señores parlamentarios y al Poder Ejecutivo para que entiendan la necesidad de que un poder del Estado no puede seguir pagando a su personal menos del salario mínimo”, concluyó la secretaria general.