Incendios sacuden a Alberdi y Cerrito

En Alberdi, cuatro casillas comerciales, quedaron completamente destruidas y otras dos sufrieron daños parciales. En Tacuruty,(Cerrito) un galpón fue consumido por las llamas y la rápida reacción de los vecinos evitó que el fuego alcanzara la vivienda.

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Un incendio de importantes proporciones se registró en la mañana de este jueves en la zona del Puerto del barrio Ytororó, en la ciudad de Alberdi, donde las llamas afectaron a seis casillas utilizadas como puestos comerciales.

El siniestro se produjo alrededor de las 06:00, sobre la calle Soldado Paraguayo. Ante la magnitud del fuego, los vecinos solicitaron la presencia de los Bomberos Voluntarios de Alberdi, quienes llegaron hasta el sitio y trabajaron para controlar las llamas.

Posteriormente, realizaron tareas de enfriamiento de la estructura, a fin de evitar una eventual reactivación del incendio.

De acuerdo con el reporte policial, cuatro casillas fueron afectadas completamente por el fuego, mientras que otras dos sufrieron daños parciales. Las pérdidas materiales serían importantes, considerando que los espacios eran utilizados para actividades comerciales.

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Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del incendio.

De manera preliminar, el fuego se habría iniciado a raíz de un presunto cortocircuito, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada mediante la investigación correspondiente.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de Alberdi y se dio intervención al personal de criminalística, cuyos funcionarios deberán realizar las pericias necesarias para determinar con precisión el origen del siniestro y establecer las circunstancias en que se inició el fuego.

Otro incendio en Tacuruty

Un segundo incendio se registró durante la noche del miércoles en la compañía Tacuruty, distrito de Cerrito, donde un galpón ubicado frente al dormitorio de una vivienda fue alcanzado por las llamas.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 y afectó a una propiedad perteneciente a Marcelina Blanco Vda. de Coronel.

Personal de la Comisaría 23.ª de Tacuruty acudió al lugar tras recibir el aviso y encontró el galpón envuelto en llamas. La intervención de los vecinos resultó fundamental para controlar la emergencia, ya que colaboraron activamente para sofocar el fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores de la propiedad.

Una vez controlada la situación, los agentes policiales trasladaron a la afectada hasta la vivienda de un allegado, ubicada en la misma compañía, como medida de resguardo.

En este caso, todavía no se determinó el origen del incendio. El hecho fue comunicado al agente fiscal zonal de Laureles y continúan las averiguaciones para establecer qué provocó el fuego.

Los dos episodios volvieron a poner en evidencia la importancia de la rápida reacción de vecinos, policías y bomberos ante este tipo de emergencias, especialmente en comunidades donde un incendio puede propagarse rápidamente y provocar pérdidas materiales de consideración.