Cursos gratuitos de informática e industrias gráficas en Asunción: cómo inscribirse

El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) anunció la apertura de inscripciones para nuevas capacitaciones presenciales y gratuitas en su Sede Central de Asunción, ubicada sobre la Av. Molas López N.° 480.

Las propuestas abarcan tanto el área de informática como el sector de industrias gráficas, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para responder a las demandas del mercado laboral actual.

La oferta formativa disponible se divide en las siguientes áreas y especialidades:

<b>1. Área Informática</b>

Operador de Ofimática (Turno Tarde): Carga horaria de 120 horas. Del 07/09/2026 al 02/11/2026, de lunes a viernes, de 14:00 a 17:00.

Operador de Ofimática (Turno Noche): Carga horaria de 120 horas. Del 07/09/2026 al 19/10/2026, de lunes a viernes, de 17:00 a 21:00.

Planilla Electrónica – Excel Intermedio (Turno Noche): Carga horaria de 80 horas. Del 07/09/2026 al 08/10/2026, de lunes a viernes, de 17:30 a 21:00.

<b>2. Área Industrias Gráficas</b>

Nuevas opciones orientadas a aprender un oficio especializado y encender oportunidades en el ámbito técnico:

Impresor Serigráfico en Artículos de Merchandising

Auxiliar de Taller de Serigrafía

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Las inscripciones se realizan de forma online ingresando al sitio web oficial www.snpp.edu.py.

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Desde la institución recuerdan que si las inscripciones en el sistema Identidad figuran sin cupos, los interesados pueden acercarse de manera presencial al SNPP para gestionar su registro directamente en la sede central.

Para mayor información y consultas sobre los cursos, la institución habilitó la línea de contacto (0981) 200-015.