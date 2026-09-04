Detienen en San Pedro de Ycuamandyyú a hombre con dos órdenes de captura por robo agravado

El detenido fue identificado como Vicente Ramón Bernal Benítez, de 31 años, vendedor ambulante y domiciliado en el barrio Virgen de Fátima de la capital departamental. La captura se produjo durante un procedimiento de verificación realizado por efectivos policiales.

Los agentes constataron, mediante el sistema informático de la Policía Nacional, que el hombre contaba con dos órdenes de captura, correspondientes a los oficios N.º 31, de fecha 4 de marzo de 2025, y N.º 2968, de fecha 6 de noviembre de 2025.

Ambas órdenes fueron emanadas del Juzgado Penal de Ejecución de San Pedro, dentro de la causa caratulada “Ministerio Público c/ Vicente Ramón Benítez y Héctor Espíritu González Insfrán sobre robo agravado”, expediente N.º 12-1-1-2-2019-861.

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Según el reporte policial, los agentes se encontraban realizando un recorrido preventivo cuando observaron a un hombre con actitud sospechosa, por lo que descendieron del móvil y procedieron a su identificación.

Tras introducir sus datos en el sistema de la Policía Nacional, confirmaron que se trataba de una persona con dos órdenes de captura pendientes. En ese momento se procedió a su detención y se le comunicaron sus derechos constitucionales, conforme al artículo 12 de la Constitución Nacional.

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Posteriormente, el detenido fue trasladado hasta el Hospital Regional de San Pedro para la inspección médica correspondiente y luego llevado hasta la sede policial, donde quedó recluido en la celda de seguridad de la comisaría, en libre comunicación y a disposición de la Justicia.

La Policía comunicó por escrito el procedimiento al Juzgado de la causa, quedando el hombre a disposición de las autoridades judiciales para el cumplimiento de las medidas correspondientes.