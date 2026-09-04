Más renuncias en Salud Pública: 30 neonatólogos del HNI dejan sus cargos

Las 30 renuncias fueron entregadas esta mañana en mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), en el marco del reclamo de los médicos por un aumento salarial de G. 3 millones por cada vínculo de 12 horas. Los profesionales pertenecen al servicio de Neonatología del Hospital Nacional de Itauguá (HNI).

La jefa de Neonatología del HNI, Nora Irala, fue quien presentó las renuncias. Visiblemente emocionada, lamentó tener que tomar esta decisión y aseguró que cuenta con el respaldo de sus colegas.

“Es una de las cosas más difíciles que me ha tocado hasta ahora. Siento el apoyo y todas estas personas están detrás. Es por un bien común”, manifestó.

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Más renuncias en Salud Pública

De acuerdo con los datos proporcionados por Irala, el servicio de Neonatología del HNI dispone de 78 vínculos. Las renuncias presentadas este viernes corresponden a 34 de ellos.

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La médica señaló además que las 30 renuncias representan aproximadamente el 55% del total de neonatólogos del hospital, incluyendo su propia dimisión.

Las dimisiones en neonatología se suman a las 70 renuncias de terapistas pediátricos presentadas previamente por el gremio médico.

Reclaman aumento de G. 3 millones por cada vínculo

Las renuncias se producen en el contexto del reclamo de los médicos por un incremento salarial de G. 3 millones por cada vínculo de 12 horas.

Irala sostuvo que la medida implica una responsabilidad importante para profesionales que tienen familias y compromisos económicos.

“Esto no es fácil, es una responsabilidad enorme; todos los que estamos acá tenemos familia, deudas y mucho en juego”, expresó.

Críticas al Gobierno y a los legisladores

La jefa de Neonatología también dirigió un mensaje al presidente Santiago Peña, a diputados y senadores.

La médica pidió a las autoridades valorar el trabajo de los profesionales de la salud.

En ese contexto, cuestionó además los ingresos percibidos por algunos funcionarios y legisladores y llamó a la ciudadanía a reclamar contra lo que considera un uso injustificado de recursos públicos.

“Le quiero decir al Presidente, a diputados y senadores que nuestro trabajo vale e importa y que es el obrar de ellos lo que tiene que indignar al pueblo. Es contra ellos que el pueblo debe levantarse y decir basta de estar pagando G. 38 millones a gente sin títulos y que hace asado”, declaró.

Denuncian carencias en Neonatología

Irala afirmó que su decisión de renunciar también responde a las condiciones que, según señaló, enfrenta diariamente el personal de Neonatología del HNI.

La profesional habló de “carencias y precarización” y sostuvo que en el servicio existen dificultades incluso para acceder a insumos básicos.

Como ejemplo, mencionó la falta de gel desinfectante para la higiene de manos del personal. “Es el día a día (lo que los obliga a renunciar), el no tener con qué desinfectarte la mano para poder tocar a ese niño”, declaró.

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“No tienen idea” quiénes piden a los médicos ir al sector privado

La médica, asimismo, cuestionó a quienes plantean que los profesionales que reclaman deberían renunciar y pasar a trabajar exclusivamente en el sector privado.

“La gente que dice eso es porque no tiene idea y porque no pasó todavía por algo duro”, sostuvo.

Irala defendió, además, la formación de los profesionales que trabajan en el sistema público de salud y reclamó que sean reconocidos y valorados por las autoridades.

También exigió “mayor acción” a los referentes políticos que también son médicos y pidió que estos tengan una participación más activa ante la situación que atraviesa el sistema sanitario.