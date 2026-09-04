Crisis en salud pública: renuncian unos 70 terapistas pediátricos

Unos 70 profesionales de terapia intensiva pediátrica presentaron este viernes sus renuncias en mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), según denunciaron representantes del gremio médico que exige un aumento salarial y desprecarización laboral.

La medida involucra a especialistas que prestan servicios en el Hospital Nacional de Itauguá (HN), Hospital de Trauma y Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.

De acuerdo con los datos proporcionados por los representantes del gremio, actualmente existen 93 terapistas pediátricos y el 74% hoy presenta su renuncia.

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Terapistas pediátricos no son fácilmente reemplazables

Norma Ruiz, jefa de Terapia Intensiva Pediátrica del HNI, advirtió que la situación representa un riesgo para la atención de pacientes pediátricos críticos y rechazó la posibilidad de que estos especialistas puedan ser sustituidos fácilmente.

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“No es que alguien puede venir a decirme que renuncie y que va a haber alguien que hará mi trabajo, porque no hay terapistas”, afirmó.

Ruiz remarcó que las unidades de terapia intensiva pediátrica requieren profesionales con formación específica y experiencia para atender pacientes en estado crítico.

“El lugar donde estamos no es para un médico que recién se graduó, no es para un pediatra general. Por algo hicimos la subespecialidad, que es la rayita entre la vida y la muerte”, sostuvo.

Doce años de formación para atender a pacientes críticos

Ruiz explicó que la formación de un terapista pediátrico requiere varios años de preparación especializada. Detalló que, además de la carrera de medicina, el profesional debe realizar tres años de especialización en pediatría y, posteriormente, dos años de formación en terapia intensiva.

A esto, agregó, se suman capacitaciones y cursos permanentes para mantenerse actualizado en el manejo de pacientes críticos.

“Puede que no tengamos las máquinas del primer mundo, pero tenemos el conocimiento. Nos pueden poner en cualquier lugar y te aseguro que vamos a resolver y saber qué hacer”, manifestó.

La doctora insistió en que el conocimiento especializado no puede ser reemplazado de manera inmediata ante una eventual salida masiva de profesionales.

Intensivistas cuestionan plan de cobertura del Ministerio

Ruiz también desacreditó la versión atribuida al Ministerio Público de que existe un plan de cobertura para garantizar la atención ante las renuncias.

Afirmó que será difícil encontrar la cantidad de terapistas pediátricos necesarios para cubrir los puestos vacantes, considerando que existen centros asistenciales que ni siquiera cuentan actualmente con cobertura completa.

“Ya no hay terapistas pediátricos aparte de nosotros”, subrayó.

Niños están siendo lanzados al campo de batalla

La especialista, asimismo, cuestionó la situación de la salud pública y recordó que recientemente, el pasado 16 de agosto, se conmemoró el Día del Niño.

Utilizó una analogía para describir las condiciones en las que trabajan los profesionales y reciben atención los pacientes pediátricos.

Según Ruiz, actualmente, en el sistema público de salud, “los niños están siendo lanzados al campo de batalla sin armas adecuadas”.

También cuestionó la actuación del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, y del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. A su criterio, no hicieron lo suficiente para atender las necesidades de los niños, pese a que desde el cartismo se destaca que ambos representan al gremio médico en el Legislativo.

Piden salarios dignos e insumos

La doctora Marlene Caballero, jefa del Área de Pediatría del Hospital de Luque y representante de 19 intensivistas del Hospital de Trauma, destacó igualmente el extenso proceso de formación que requiere un profesional de terapia intensiva pediátrica. “Son 12 años de formación para un terapista pediátrico intensivo”, señaló.

Caballero lamentó, además, la falta de recursos en el sistema público y sostuvo que las necesidades de las unidades de terapia intensiva no pueden postergarse.

“La terapia intensiva no puede esperar. Venimos a dar voz por nuestros compañeros. Como mínimo, pedimos salario digno y, por otra parte, insumos, que no pueden esperar al 2027”, expresó.

La profesional sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a recibir una atención de calidad y cuestionó las diferencias existentes entre la atención en el sector público y la que pueden recibir los hijos de autoridades políticas en el ámbito privado.

“Tenemos que rebuscarnos e improvisar”

Sandra Prantte, médica pediatra intensivista del Hospital Acosta Ñu y presidenta de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Pediátricos, afirmó que las carencias en las unidades de terapia intensiva se mantienen desde hace años.

Según explicó, los profesionales deben recurrir constantemente a la improvisación y buscar alternativas para afrontar la falta de recursos.

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Prantte cuestionó también que no existen garantías suficientes por parte del Ministerio de Salud respecto a la provisión de insumos.

La médica calificó de “ambigua” la propuesta planteada por la cartera sanitaria durante las negociaciones con el gremio y señaló que el sector necesita respuestas concretas para garantizar la atención de los pacientes pediátricos críticos.